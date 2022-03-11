東涌延線環評提交意見今屆滿　東堤灣畔居民倡搬隧道工程豎井位置

東涌延線將會增設兩個車站，包括於現有鐵路路段增設東涌東站，並將現有東涌線西延到逸東邨，興建東涌西站。東涌線西延工程包括興建一條1.3公里長的地底隧道，接駁現有東涌站至逸東邨。

港鐵早前提交的環評報告中，擬於私人屋苑東堤灣畔旁的公園，設隧道鑽挖機開挖隧道入口豎井。東涌延線環評提交意見限期今日屆滿，有東堤灣畔居民提出反建議，認為在屋宇中間「開窿」，會造成滋擾，反建議港鐵在逸東邨附近或順東路西設隧道工程豎井。

民建聯港島西立法會議員陳學鋒指，了解東涌居民意見，認為大家有共識希望如期興建東涌延線。陳指，東涌線本已有越位隧道在東堤灣畔地底，已與港鐵聯繫，促對方盡量減低工程期間，對附近居民的滋擾，包括美化豎井上蓋及妥善處理泥頭。



造價187億元的東涌延線工程於去年底刊憲，料於2029年完工。工程涉及在現時東涌站前約2公里位置增設東涌東站，並把東涌線向西延長約1.3公里，並以東涌西站作為新總站。其中，港鐵已考慮利用隧道鑽挖機開挖隧道，至於隧道工程的入口豎井，則擬設於東堤灣畔休憩公園附近位置，該位置並非屬東堤灣畔屋苑範圍。

有東堤灣畔居民擔心工程為期6年，會造成長時間的噪音及空氣污染，並就環評報告提交意見書。居民提交的意見書指出，東堤灣畔樓齡逾20年，擔心東涌延線地底工程及在休憩公園建豎井會破壞樓宇地基及構成震盪，而豎井建造位置毗鄰屋苑，亦會影響屋苑居民逃生及緊急車輛進入各幢大廈，構成安全問題等。

東堤灣畔居民交意見書 反建議隧道工程豎井改到逸東邨附近

意見書亦提議替代方案，指有關豎井可改到逸東邨附近及順東路旁的29A區，隧道則由逸東邨豎井開挖往29A區方向，再接回現時東涌站路軌。居民於意見書形容，有關做法可縮短建造時間及減低建造成本。

港鐵有就3個豎井方案比較。（東涌延線環評報告）

環評文件︰逸東邨附近設豎井涉額外收地 施工風險略高

港鐵的環評報告內，曾就3個隧道鑽挖機開挖隧道的豎井方案比較。報告指出，在東涌西站，即逸東站附近建隧道工程豎井，可能會影響東涌西站的啟用時間表，因涉及額外收地，而施工風險亦略高；至於在順東路西面，即近29A區的位置建豎井，亦會對順東路現有設施造成額外影響，亦要長強佔用順東路。

《香港01》正就東涌延線工程方案向港鐵查詢，正等待回覆。

議員促港鐵將工程影響降至最低

離島區議會主席余漢坤說，得悉東堤灣畔居民的意見，明白6年工程時間，對附近居民影響大，得悉港鐵「開窿」後會設上蓋，建議可以在上蓋進行綠化，而泥頭亦可以「擺遠啲」，有就事件與居民及港鐵聯絡。他認為，居民的聲音需要平衡，指逸東邨居民已等待東涌延綫十多年，不希望再推遲建造時間，認為港鐵需要在建造時間和造價，以及東堤灣畔居民的意見上取平衡。

陳學鋒亦指，有就東涌延線工程與東堤灣畔居民溝通，指居民都有共識是支持興建東涌延線，但建造基礎上可減低滋擾。他指，據其理解東涌線的越位隧道本已在東堤灣畔地底，「買樓時應該知」，而東涌延線工程不接駁該處亦「講唔通」。不過他認為，港鐵亦要在工程期間把滋擾減到最低，希望可以在工地處理泥頭及施工方法等入手，縮細地盤面積，並做足保護措施，豎井上蓋美化綠化，及處理好隔音隔塵問題 。