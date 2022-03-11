3年前曾致炒車　港鐵換信號系統存變數　公告稱研升級舊系統替代

港鐵斥資33億元更換市區7條鐵路線信號系統，但於2019年3月測試新信號系統期間，因系統問題，致中環至金鐘站有兩列列車相撞，信號系統更換工程一直推遲。港鐵昨日（10日）舉行業績會，並於業績公告中透露，市區線信號相關更換工程有變數，正研替代方案。

公告指出，信號系統承辦商需較預期更長時間才可完成，現時港鐵決定會為93列市區線新列車，配備舊信號系統。港鐵更表明，由於新信號系統在工程時間和造價上面對重大挑戰，正探討替代方案，其中方案包括升級現有系統作長期使用。

目前新信號系統相關工程已耗用24億元。《香港01》曾向港鐵進一步查詢更換信號系統詳情，對方表示，沒有進一步補充。



2019年3月18日，兩列荃灣線列車相撞



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港鐵業績公告指出，目前更換信號系統工程，相關的路軌沿線信號硬件更換進展順利，但由於涉及複雜技術事宜和疫情關係，承辦商需要較預期更長的時間才可能完成港鐵要求的軟件安全保證工作。

港鐵指，會繼續與承辦商密切合作推動工程，不過港鐵亦明言，信號系統更換工程已在時間表和造價上面對重大挑戰。

港鐵新信號系統供應商為法國阿爾斯通（Alstom）及泰雷茲（Thales）組成的合營公司Alstom-Thales DUAT JV供應。惟2019年3月18日，港鐵測試荃灣線新信號系統時，兩列車相撞至嚴重損毀，需要採取補救措施，令信號系統工程延誤。

港鐵首度公開提出探討提升舊系統作替代方案

港鐵原計劃在市區線引入新信號系統時，同時引入內地製新列車，港鐵於2015年斥資約60億元向內地車廠購入93新列車。

港鐵業績公告指，目前已決定分階段為該批新列車，配備現有舊信號系統「SACEM系統」，預計首列新列車於2022年投入服務。除此以外，港鐵更正探討替代方案，包括只升級現有系統作長期使用的可行性，即意味有機會放棄新系統。

（立法會文件）

港鐵曾預計轉換新信號系統可加密班次增一成載客量

港鐵曾介紹，現行的信號系統採用固定區間或距離區間模式，即鐵路路段會被劃分成若干區間，在某一時段內一個區間內只允許一列列車通過，令列車與列車之間保持安全距離；新的信號系採用先進的「通信為本列車控制技術」(Communications Based Train Control technology、簡稱CBTC)，則以「移動區間」的原理運作。

新信號系統更加強備用裝置，即使有個別組件失靈，備用設備仍然可以令信號系統維持正常。

2018年10月，港鐵發生四線癱瘓，荃灣線、觀塘線、港島線，及將軍澳線相繼故障，令全港交通大混亂，港鐵因而被罰款800萬元。港鐵事後解釋，事故源於不知信號系統會自動重置。（資料圖片）

已花24億籌備更換系統

港鐵在2015年投放33億元分階段更換7條鐵路線的信號系統，業績公告透露，截至2021年12月31日，相關工程已花費的開支約為24億港元。

港鐵當年預計，會分五期提升荃灣線、港島線、將軍澳線、觀塘線、迪士尼線、東涌線和機場快線的信號系統，新系統可加密列車班次，當時預計7鐵路線可增加一成載客量。港鐵原訂工程由2018年年底開始分階段完成，先由荃灣線開始更換，工程目標於2018年完成，預計全部7條鐵路線2026年完成更換。

不過原應首條使用新系統的荃灣線，在測試期間，已導致本港首宗列車相撞意外。之後港鐵曾預計需時多4年，至2023年才能完成更換荃灣線信號系統工程。去年港鐵曾表示，更換工程要如期完成「極具挑戰」。

鐵路工會︰新系統測試尚未獲批安全認證

鐵路運輸專業人員協會主席張年生指，新信號系統測試應尚未獲批安全認證，現時雖客量受疫情影響，營運壓力有所減低，但指港鐵已花費大筆金錢，而繼續沿用舊系統，始終有重演3年前，4條市區線信號系統同日全故障的隱憂。張指，現行舊系統已用多年，若不更換系統或未能使用最新的科技提供服務。