快測平台3.14更新　呈報後必須24小時內上載資料　否則不獲隔離令

衞生署今公佈（12日）快測平台過去一天收到11858宗呈報個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮宣佈，從下周一起，市民在平台呈報後，需在24小時之內上載相關文件。逾時提交連結將失效，患者將不能獲染疫證明及隔離令，意味不能申放病假。而所有7日至13日期間登記的患者，其短訊鏈結都會在14日凌晨零時失效。歐解釋，平台會用上載照片成功當日才納入為確診個案，鑒於有個案延誤數日後才上載相片，數據濟後未能反映真實數字，對政府評估疫情都有影響。



另外，有市民表示登記收不到電話短訊，尤其平台推出初期時的登記，歐家榮回應稱，資訊科技同事已經作出跟進及了解原因，市民可透過已登記的電郵地址傳送資料給衛生署作出後續跟進。又呼籲市民身邊如有長者需要呈報，可協助他們登記及上載文件，如有困難，亦可經熱線電話（1836119）查詢。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮宣佈，從下周一起，市民在平台登記後，需在24小時之內上載相關文件。逾時提交將不能獲染疫證明及隔離令，

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（12）宣佈，從下周一（14日）零時零分起，平台將會更新，市民在快測平台完成呈報後將會收到電話SMS短訊確認，必須在24小時之內透過短訊內鏈結上載文件，以便作出流行病學的跟進及為較高風險有支援。手機短訊鏈結只在發出後24小時有效，否則登記將會失效，將不能獲染疫證明及隔離令。

另外，所有曾在3月7日至13日期間登記的確診者，已收到的短訊鏈結都將會在下周一（14日）零時零分起失效。歐解釋，曾有成功申請人士延遲兩三日才上載身份證等資料，個案按上載相片成功個日計算，若有延誤，數據則會有偏差滯後。歐家榮解釋，快速測試平台用意時希望市民一驗到陽性結果就盡快報告，以便政府可以採取措施，包括發出隔離令及向同住家人發檢疫令。希望透過平台可第一時間掌握真實情況，以便政府了解疫情趨勢，希望市民配合。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



另外歐家榮稱，有市民反映登記後收不到短訊確認，資訊科技同事已經作出跟進了解原因。歐續，尤其在平台較早期推出時已登記的市民，申報後未必收到短訊。有市民申報一次後，未有收到短訊後，又再重複登記，系統會自動顯示未能成功處理。歐稱，市民一旦登記後，衞生署已有電郵記錄，希望市民可以透過電郵通知協助處理，資訊科技同事會跟進。

▼3月11日 黃大仙東頭邨安東樓圍封檢測▼



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關於熱線登記方面，如市民不懂得網上登記系統，可用熱線電話打去呈報快測結果。但電話主要輔助不懂上網人士，熱線屬預設錄音系統，需要市民輸入身份證頭6位數字及自己手提電話號碼，衞生署之後會安排人員跟進協助登記。歐家榮稱，過去幾日很多市民經熱線查詢問題，但大部分是系統技術問題，並不是真的不懂上網，職員亦都會透過熱線協助市民上網登記的難題。

歐稱，如果有長者不懂得登記，可以向身邊人士尋求協助。歐又呼籲市民身邊如有長者快測結果陽性，協助他們透過平台上呈報。他相信，長者收到短訊後，都應該可以做到上載資料步驟，如遇到困難，可打熱線電話（1836119），將會有職員協助。

▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼

