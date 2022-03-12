歐家榮：康復者毋須打第三針　「復陽」不當二次感染：屬病毒殘餘

本港新冠肺炎疫情嚴峻，不少市民完成接種疫苗仍染疫。衞生防護中心今日（12日）建議，曾經接種疫苗而之後受感染的市民，如只接種過一針，康復後最快可在接種第一針三個月後打二針；如已打第二針，則毋須接種第三針。他又指，科學委員會近日就相關事項進行討論，「可能稍後時間會有建議推出」。

另外，公務員事務局更新指引，曾染疫的公務員即使再檢測陽性，亦可繼續上班。衞生防護中心解釋，如患者打兩針疫苗後第六、七日快速測試呈陰性，即身體病毒載量已經很低，傳播風險亦極低，「但咁唔代表清晒所有病毒」。考慮到要維持社會運作，風險評估下讓康復者正常生活及上班。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會中，被問到曾接種疫苗市民如染疫後，是否需接種第三針？歐回應指，科學委員會建議院舍院友感染後，最快可在四周後接種第一針，90日後打第二針。而接種科興的市民可在康復後六個月內接種一針，如12歲或以上的人士，則建議接種完第一針後，在六個月內打第二針。他又建議，如康復者第一針選擇科興，第二針可接種復必泰。

至於欲選擇接種復必泰的市民在康復後，5歲或以上可在90日後接種一針，而12歲或以上人士則建議在接種第一針後6個月接種第二針，如有需要最快可在第一針三個月後打第二針，而第三針則毋須接種。

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被問到公務員事務局更新指引，歐家榮指如確診者在第六、七日快速測試呈陰性，表示病毒量很低，傳染性亦極低，故可以上班。不過「如果及後當佢執勤後再做核酸係陽性，係有機會出現」。他強調，根據過往經驗，這種情況不會當二次感染，「係康復初期仲有病毒殘餘，令核酸檢測陽性」，

他稱經風險評估後認為，一般這種情況的CT值亦較高，代表患者病毒量很低，傳染性亦很低。而現時社會上出現很多確診個案，「要維持社會運作，風險評估下比康復者過番正常生活、返工」。

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