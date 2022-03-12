置富花園、田景邨等8屋邨屋苑污水呈陽性　10萬居民將獲派快測包

港府今午（12日）公布南區、屯門區、葵青區及東區多個範圍，檢測到污水呈陽性，病毒量相對較高，疑有隱性患者存在。涉事地區包括南區薄扶林花園、屯門寶田邨、葵青葵涌邨等8個屋邨或屋苑，亦涉及鴨脷洲大街一帶逾20幢住宅。當區的民政事務處將會由明天（13日）起陸續向約10萬名居民、清潔員工和物業管理員工，派發快速測試套裝，供自行檢測。



▼3月12日，污水呈陽性需自行檢測的部份屋苑及大廈▼



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涉及污水呈陽性需自行檢測的地區及屋苑名單：

．南區 — 置富花園、薄扶林花園及鴨脷洲大街一帶住宅（見圖）

．屯門區 — 寶田邨及田景邨

．葵青區 — 葵涌邨

．東區 — 翠灣邨、杏翠苑及翠樂邨

政府發言人提醒市民，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商指示，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，測試後亦要妥善棄置快速測試套裝。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

▼市民大手買入檢測劑▼



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污水檢測地區快測陽性呈報熱線明午停止運作

政府今日亦宣布，供在污水檢測呈陽性地區居住或工作的人士呈報快速測試陽性結果而專設的電話熱線明日（13日）中午起停止運作。

相關人士可與其他巿民一樣，透過當局「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月11日 深水埗幸福邨福月樓圍封檢測▼

