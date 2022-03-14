限聚令口罩令｜警方一連兩日票控386人違法　庫房進賬193萬元

警方聯同食環署、勞工處及康文署在過去周末（12至13日），於全港多區採取聯合行動，向386人發出「限聚令」及「口罩令」告票，以定額罰款5,000元計，即兩日內為庫房進賬193萬元。



警方與相關部門於在周六及周日，在全港多區人多聚集的地方，進行聯合巡查及票控行動。行動中，人員向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章）或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的386名人士發出定額罰款通知書。

警提醒室外運動必須戴口罩

警方提醒市民，政府早前已公告全面收緊一系列社交距離措施，包括在公眾地方羣組聚集的人數限制由四人減至兩人。違者一經定罪，最高可被罰款2.5萬元。

警方又指，「於非室內地方進行體能活動（包括運動）」已不再屬於不佩戴口罩的合理辯解，即任何人在任何公眾地方（不論室外或室外），須一直佩戴口罩。任何人違反佩戴口罩的規例即屬犯罪，一經定罪最高可被罰款1萬元。

警方重申，鑑於疫情嚴峻，將繼續聯同相關部門加強巡查，並會在不予警告的情況下，向違例人士進行執法行動。警方藉此呼籲市民切勿鬆懈，應繼續嚴格遵守預防及控制疾病的相關規例。

▼3月13日 市民疫下到大浪灣泳灘「下水禮」▼

