13間私院撥1000病床接收公院非新冠病人　聯會：不容易的決定

本港新冠肺炎疫情嚴峻，公立醫院床位爆滿。香港私家醫院聯會今日（15日）公布，13間私家醫院將撥出共1,000張病床及相關人手，接收醫院管理局轉介的非新冠肺炎病人，數目佔全港私家醫院病床總數的20%。

聯會強調，至今已診治過5,000多名新冠病毒陽性的門診病人，亦曾動用數量有限的負壓病房，診治未能轉送公院的住院新冠病人，形容相關做法是「13間私家醫院共同作出的承擔，是在人手短缺下不容易的決定」。



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佔全港私院病床總數兩成 所涉人手佔3成可上班員工

私家醫院聯會表示，相關1,000張病床如全部應用，將涉及30％以上能夠上班員工的人手。而相關病床主要接收醫管局非新冠肺炎病人，如有合適設備的私家醫院也可以接收新冠病人轉介，並指各私家醫院將與醫管局聯網醫院緊密合作，分階段達致目標。

聯會強調，13間私家醫院一直盡力支持公營系統，包括透過醫管局的多個公私營協作計劃幫助超過10,000名公院病人，及接收非新冠病人以舒緩公立醫院壓力。此外，至今已診治過5,000多名新冠病毒陽性的門診病人。而第五波疫情下幾間私家醫院亦已加大力度接收公立醫院轉來的非新冠病人，其中一間具備合適通風條件的私家醫院亦已撥出病房接收公院轉介新冠病人。

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私院聯會稱缺3至4成人手 需酌量減低非緊急病人入院數目

聯會又稱，各醫院由於員工染疫或成爲緊密接觸者需要隔離，已欠缺30％至40％人手，可實際運作的病床數量僅為60％左右，因此需待目前入住的私家病人逐步康復出院，同時酌量減低非緊急的私家病人入院，才能騰出足夠人手和病床去達到目標。

聯會促請受影響的私家醫生和非緊急的私家病人明白屬臨時措施，以幫助整個醫療系統度過疫症最困難時刻：「期盼大家同心協力，以抗疫大局為重。」