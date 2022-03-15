疫情｜增27765確診　單日呈報289死　5染疫患者家中猝逝

本港疫情持續嚴峻，衞生署今（15日）公布新增27,765宗確診個案，較昨日新增26,908宗感染稍見回升跡象，而第五波疫情至今則共錄得748919宗確診個案。

今日公布再多289人死亡，死亡率上升至0.58%。過去24小時有228名於公立醫院死亡患者，當中包括9名年齡介乎19歲至57歲的年輕患者，其中19歲患有血癌病人染疫後不治，除56宗滯後個案，有5宗為殮房呈報個案，患者未送院已離逝。疫情兩年多至今，本港累計4568人染疫亡。



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疫情持續，昨單日錄得11956宗經核酸檢測呈陽性個案，當中4宗屬輸入個案，餘下均屬本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，經醫管局呈報共有2005宗，經衞生署呈報則共錄得2137宗，另私人化驗所呈報則有7814宗。

他又提到，對衞生署處理的2137宗個案作基因排序分析，結果顯示，沒有個案帶有L452R基因特變；另有418宗對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株；1719宗則尚待報告及病毒量並不足以分析。

15809宗屬快測呈報個案 第五波累計錄74.8萬確診

至於網上呈報快測平台方面，過去24小時共增15809宗成功上報個案，當局已發出檢疫及隔離令。換而之，連同核酸陽性及成功上報的快速測試陽性個案計算，本港共新增27765宗個案。他總結指，由去年12月31日起計，第五波疫情至今共錄得748919宗確診個案。

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時新增6間院舍爆發，5間是安老院，及1間殘疾院舍，涉13名員工或30名院友染疫，他又指第五波疫情共有757間安老院舍有人確診，涉約29170名院友及，7290名員工，各佔整體39%及24.5%。過去兩周則新增313間安老院出現個案，佔全港整體39%。

至於殘疾院舍至今共有271間有個案或爆發，過去兩周新增133間，佔整體40%。第五波則合共7680院友及2750名職員感染，各佔總體人數的42%及26%。死亡院友則累計錄得2565宗。

累計4568人染疫亡 單計第五波死亡率0.58%

連同新增呈報死亡個案，疫情兩年多至今，本港累計4568人染疫亡，而第五波疫情共錄得4355宗死亡個案，死亡率為0.58%，年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲。5宗屬於10歲或以下兒童；188宗個案年齡則介乎18至59歲，佔整體死亡個案4.3%；年逾60歲或以上則有4155宗，佔所有死亡個案 95.4%，當中有3058宗涉80歲以上長者，佔70%。

另有5宗經法醫科殮房呈報，全屬男性，年齡在57歲至81歲，死亡日期介乎2月27日至3月1日，4宗有長期病患。當局抽取198個死亡個案作基因分析，21個樣本對L452R呈陽性，屬於Delta病毒株，佔整體10.6%，餘下167個樣本則屬於Omicron，佔84%，另有10個樣本病毒量不足。

死亡個案疫苗接種分析：



．89% 死者未打齊針或完全未接種



．年逾80歲死亡長者，未完成接種死亡率達91%



．整體已打兩針死亡率為0.09%，未完成接種死亡率1.86%，相差20倍

．年逾80歲死亡長者，已打兩針個案死亡率為3.2% ，相比未完成接種者12.1%的死亡率，相差4倍

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則公布，本港再多228名確診患者死亡，涉及131男及97女，年齡介乎19至107歲，208名是65歲以上長者，另有123人是院友。兩人已打兩針、36人則已接種一針，其餘165人均無接種疫苗。

較年輕死者詳情：



．19歲病人，有長時間的血科癌症，曾處方數隻藥物惟效果欠佳，免疫力較差

．40歲病人，本身心臟結構及甲狀腺有問題，屬於智障人士，居於殘疾院舍

．43歲病人，本身免疫力有問題及有丙型肝炎，肺結核，腦內有濃倉，身體差、弱

．47歲病人，有心臟問題，有呼級系統問題，有長期病患，包括糖尿高血壓

．48歲病人，中度智障，長期住殘疾院舍，有乙型肺炎及癲癇

．49歲病人，有遺傳病，腦血管有問題及有癲癇，長期住殘疾宿舍

．51歲病人，晚期腎衰竭病人，身體差及有糖尿病

．55歲病人，曾中風，高血壓，住安老院，未能進食，需插胃喉

．57歲病人，血管有先天問題，手指要切除，曾中風，心及腎有問題，最後要洗肚，有晚間腎衰竭

由於數據滯後，3月8日至3月13日，56人於離世未公布，有37男19女，年齡介乎26至101歲。 該名26歲病人屬嚴重智障人士，其腎部有天生問題，亦有癲癇，甲狀腺亦有毛病，須長期住醫院及插胃喉。

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