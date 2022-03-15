美網澳網青年冠軍黃澤林　以運動成績入港大　冀為港奪奧運金牌

本港網球運動員黃澤林，先後於2021 美國青少年網球公開賽，及2022年澳洲青少年網球公開賽取得男子雙打冠軍，在贏得兩項青少年大滿貫後，黃將透過香港大學新推出的「頂尖運動員入學計劃」，入讀香港大學工商管理學院，修讀工商管理學學士課程。他提到計劃的彈性安排上學時間，讓他可以全心投入到海外比賽，並以為港奪首面奧運網球金牌為目標。



另外，早前代表本港出戰2022北京冬奧高山滑雪的翁厚全，以及去年於49er及49erFX亞洲錦標賽取得銀牌的帆船運動員Russell Williams Aylsworth，亦同樣獲港大取錄，成為首輪被「頂尖運動員入學計劃」錄取的三位運動員。



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首位兩項大滿貫得主 放眼香港首面奧運網球金牌

網球運動員黃澤林，先後在去年及今年贏得美國及澳洲青少年網球公開賽男子雙打冠軍的，他5歲開始接觸網球，是香港歷來首位兩項大滿貫得主。憑藉過人的體育成績，黃澤林將透過港大今年新推出的「頂尖運動員入學計劃」，入讀港大工商管理學學士。

黃澤林表示，自小便以入港大為目標，作為全職網球員，經常要到外國參與錦標賽，兼顧學業與運動並不容易，他指港大的「頂尖運動員入學計劃」，可為他彈性安排上學時間，令他可全心投入到海外比賽，不用擔心因比賽而未能兼顧學業。他又稱，會以贏得成人大滿貫為目標，終極目標是希望可為香港奪得首面奧運網球金牌。

終極目標係可以為香港喺奧運裏面攞到第一面香港網球金牌 美國及澳洲青少年網球公開賽男子雙打冠軍黃澤林

北京冬奧香港隊最年輕成員 冀以理學知識助滑雪

除黃澤林外，上月代表香港出戰2022北京冬奧高山滑雪的翁厚全，亦同樣由「頂尖運動員入學計劃」獲港大取錄。翁厚全是北京冬奧香港代表隊中最年輕的成員，也是首位獲得參賽資格的香港運動員。

翁將入讀理學士課程，他解釋15年的滑雪生涯帶給他成功感的同時，也讓他對氣候變化、海洋生態、運動科學等理科範疇產生興趣，港大理學院的YouTube頻道上，亦有不少有關海洋環境的有趣短片，令他希望能有份參與當中的研究，而運動科學亦能幫助他比賽的表現。

港大為運動員設有彈性學習模式，讓翁厚全可繼續滑雪，也能繼續他對科學知識的追求，他並計劃總結在北京冬奧的經驗，繼續滑雪訓練，為2026米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧做好準備。

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努力學習同時朝2024年巴黎奧運邁進

第三位由「頂尖運動員入學計劃」入讀港大的帆船運動員Russell Williams Aylsworth，則如黃澤林一樣入讀工商管理學院。Russell曾在2021年穆薩納公開錦標賽，及非洲區奧運資格賽49人型賽事中勇奪銀牌。

Russell表示，透過帆船，令他學會紀律、堅韌、因時制宜及團隊合作，他感謝港大給予香港運動員機會，會努力學習同時，亦會朝2024年巴黎奧運邁進。他希望在投入大學生活的同時，也可以將我作為運動員的經驗與同學分享。

嚴志堅（下）表示，「頂尖運動員入學計劃」將著重於申請人的體育成績，例如是否參加大型賽事或取得獎項。（香港大學提供）

首輪申請收得約30份申請

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，「頂尖運動員入學計劃」將著重於申請人的體育成績，例如是否參加大型賽事或取得獎項。自一月已公布相關安排，收取約30份申請，他期望在第二輪遴選中可以收到更多申請，並取錄更多頂尖運動員。港大將為他們提供一切學業及運動訓練上的支援，讓他們能夠兼顧運動和學業雙軌發展。

每名入學運動員可獲40萬元獎學金

嚴又提到透過「頂尖運動員入學計劃」入學的運動員，每人可獲港幣40萬元獎學金，包括學費減免、生活及住宿獎學金、國際交流獎學金等，港大亦會提供各種支援，包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等。