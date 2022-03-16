快測平台3.5前呈報逾18萬宗　總確診逼近100萬　林鄭籲勿掉以輕心

政府本月初推出快測平台，讓快速檢測呈陽性的市民呈報，平台亦容許推出前約一周確診的市民登記。行政長官林鄭月娥今日（16日）在記者會公布，由2月26日至3月5日在平台上登記陽性結果的人數為184,390人，即全港總確診人數已達945,940，逼近百萬關口。林鄭月娥表示，疫情從3月11日開始處於高位平台期，不見明顯下降，認為市民不可掉以輕心及放鬆。



政府在2月25日宣布接受快速測試結果，並在3月7日推出快測平台，容許由2月26日起確診的市民作呈報。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



派物資能力跟上昨派6萬物資包

林鄭月娥公布，由2月26日至3月5日在平台上登記陽性結果的人數為184,390，截至3月15日，本港總確診人數為761,550。因此，在公布最新數據後，全港總確診人數為945,940，逼近100萬人大關。

但指數字並沒有改變大體疫情情況，確診人數高峰仍在3月3日，而3月11日開始處於高位平台期，不見明顯下降，認為市民不可掉以輕心及放鬆。

林鄭月娥對於確診市民未能最快時間取物資包表示歉意，又指政府每日努力追趕派送，而派物資能力已跟上，昨日派發6萬份物資包。

3.3日疫情高峰確診達7.6萬人

衞生防護中心總監徐樂堅分析，從數據可見，疫情由2月21、22日現上升情況，而3月2、3日達到頂峰，快測及核酸核測數字達7.6萬人，後來則下跌至每日約3萬的水平。但徐樂堅指，雖然疫情已過高峰，但社區中的病毒仍然活躍。

徐樂堅亦表示，衛生署收快測個案呈報後會抽樣做覆核，合作伙伴到市民家中進行核酸覆檢，少部人約30個案呈陰性。衛生署會調查當中原因，又指有市民或誤判快速測試的結果。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

