疫情︱抗疫失誤無官問責　獨立調查不可缺？建制倡賽後檢討減甩漏

本港疫情未見回落跡象，每日確診人數仍多達2萬至3萬宗，第五波累計近75萬宗確診。第五波疫情至今累計4,568人死亡，僅較內地新冠疫情死亡人數少68人，預計今日公布數字將超過全中國死亡人數。



港府抗疫工作甩漏多，批評之聲不絕於耳，甚至國務院港澳辦主任夏寶龍亦在3月初罕有發狠話，要求特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，「以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言。」有建制派認為，今波疫情反映政府種種行政失當，主事官員無人問責，甚至「自我感覺良好」，事件已引發嚴重管治危機，相信疫情過後政府需要進行大檢討。



▼3月15日 沙田隆亨邨善心樓圍封檢測▼



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回歸以來，港府至少5次就涉及公眾利益的重要事件，成立獨立調查委員會，委員會具法定權力傳召證人宣誓作證同搜證，例如2012年南丫海難、2015年公屋食水含鉛超標事件等。立法會亦可引用《權力及特權法》調查社會事件，同樣具傳召證人權力，過往曾調查雷曼兄弟等事件，但這把「尚方寶劍」近年已封塵。今次第五波疫情，主責官員被指決策失誤、行政失當，安老院舍大批長者死亡，情況慘不忍睹，加上香港疫情大爆發而「倒灌」內地，影響了全國抗疫大局。

不過，與內地官員處於疫情不力而丟官不同，特區主事官員至今仍安坐其位，這當然與「兩制」有關係，但不少人都問：如果無法負起「主體責任」，該如何處理呢？有個別建制派認為，今次疫情衍生的種種政府問題，可考慮獨立調查事件，檢討決策失誤因由、改善方法，但強調不是要追究某些官員責任。不過，有建制政黨人士認為，現時是抗疫關鍵時期，公開呼籲做獨立調查，涉事官員可能會「放軟手腳」，以免做多錯多，但他認同檢討、總結經驗是無可避免，以應對可能出現的第六波、第七波疫情。

▼3月4日 百佳超級市場實施限購▼



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麥美娟：政府缺乏統籌 負責人不知部門有方案

工聯會立法會議員麥美娟表示，今次疫情嚴重，政府措施肯定有很多改善的地方。她指私家醫院接收非新冠病人一事，是她在2月20日和城大學者提出的其中一項意見，但最近才執行，問道：「點解差不多1個月後才執行？」

至於政府工作失誤，麥美娟舉例指，其實2020年疫情爆發初期，政府已經有設立指定診所的指引，「有現成方案喺度」，質疑為何在急症室爆滿時不立即啟用。此外，目前有23間指定診所，但其實都是由普通科門診轉過來。麥美娟質疑，平日普通科門診有長者籌，為何轉為指定診所就沒有長者籌，「所有嘢都係預備好，點解唔用呢？」

麥美娟認為，上述兩件事反映政府缺乏統籌，負責人不知道各部門原來已有方案，因此要人提點才發現。此外，政府和專家對疫情的研判亦有誤，例如有專家在1月指疫情見到曙光，如今看來肯定是誤判。

▼3月15日 健身中心Fitness First結業▼



抗疫是近兩年各國政府頭等大事，內地官場尤為重視，不少官員因抗疫不力而烏紗不保。最近吉林市委副書記兼市長王路就因防疫不力而被免職，而廣東省公安廳副廳長黃守應等6人亦丟官。香港疫情仍然嚴峻，暫時無人被問責，不過似乎連審視抗疫工作失誤的聲音也不多。

有建制派人士指，2019年修例風波，當時已有聲音要求獨立調查，但最終連獨立檢討也沒有，今次第五波疫情的管治危機較修例風波更嚴重，理應在疫情過後進行大型檢討。

麥美娟：需要審視決策過程 避免問題再出現

麥美娟認為，政府需要審視決策過程，誰人在如此重大事件之中做統籌、落決定，以及監督執行為措施「執漏」，指這些工作很重要，全面檢討抗疫工作，可以避免日後再出現如此多問題。

▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼



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陳凱欣：檢討有用 指沙士檢討後設衞生防護中心

曾擔任食物及衞生局局長政治助理的立法會議員陳凱欣認為，現時應打好疫情，待第五波完結後才做「賽後檢討」。她說，每一次傳染病爆發後，都值得做一次全面檢討，指當年沙士後政府、立法會及醫管局分別完成了檢討報告，最終得出多項結論，分別是成立衞生防護中心、設立傳染病通報機制、為公立醫院增設隔離病房等。

第五波疫情前所未見，亦有很多新的措施，而執行上亦有明顯不足。陳凱欣說第五波疫情十分慘痛，過後是適當時候做檢討。她舉例指，香港需要檢視自身的檢測能力，包括每日檢測量和成本。此外，亦應該檢視私家醫院的角色，大型的私家醫院是否可以加建負壓病房，以備下次疫情時有足夠病床可用。

▼3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼



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殮房不足、內地支援制度 均可在檢討之列

第五波死亡數字高企，殮房承受能力受到關注。陳凱欣指其實每年冬季流感高峰期，殮房「屍疊屍」的情況並不罕見，反映公眾殮房本身已不足，今次亦可以趁機檢視及開設新的殮房。

至於政府引用《緊急法》，引入內地醫護和藥物來港協助抗疫，陳凱欣指如果未來再有大型疫症，相信亦需要再次引入內地援手，可以檢討相關工作的啟動程序，以及完善相關的醫療保障和負責制度。