快測平台｜覆檢陰性會先隔離再調查　出現模糊兩條線建議驗多次

現時市民在快測平台呈報後，有機會被抽樣覆檢，衞生署發現有市民覆檢後結果為陰性。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（16日）在記者會指，發現覆檢市民呈陰性時，會先送他們到隔離設施再作調查，又提到發現有個案的快測結果呈糢糊的兩條線，建議若出現糢糊的結果，市民應再做一次快速測試。



徐樂堅指，市民在快測平台呈報後，會聯絡合作的營辦商上門，向呈報的市民即場以鼻拭子採樣，進行檢酸檢測，若覆檢結果呈陰性，衛生署將會進行調查，考慮是否早前的快測出現誤差、兩個測試的時間間距。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



呈報後第二天已可上門採樣覆檢

徐樂堅稱，現時營運商與衛生署合作緊密，呈報後第二天已可上門進行拭子採樣，若結果呈陰性，也會先送確診者到隔離設施再作調查，如再次採樣進行核酸檢測，或透過深喉唾液樣本覆檢等。

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暫未發現提供虛假資料或刻意隱瞞

徐樂堅提到，覆檢期間發現有個案的快測結果呈糢糊的兩條線，澄清若結果清晰呈現兩條線便明顯地屬陽性結果，但若結果有一條線不清晰、糢糊，就建議要再做一次快測，又指有市民以為出現糢糊的線便屬陽性，但終發現為陰性，就會終止隔離令。

徐樂堅亦表示，若有人提供虛假資料或刻意隱瞞，將會進行調查及採取執法行動，但署方暫時未發現有此類個案。

【快速測試】當局建議，若出現模糊兩條線，就要驗多次。（資料圖片 / 羅國輝攝）

有產品列明模糊線代表無效測試

被問及如何處理出現淺色線及模糊線的結果，徐樂堅稱每個都產品有不同說明，難以一概而論兩條模糊線所代表的意思，但部份產品的說明書清楚列明，出現模糊線代表無效測試。他又指，若市民提供的快測結果照片中，未發現證據顯示提供假資料，便會中止隔離令，也不會作後續行動。

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