上周6人離世前14日曾打疫苗　51至101歲　無臨床證據由疫苗引起

第五波疫情下，本港染疫後死亡人數大幅上升，大批市民前往接種新冠疫苗，政府亦訂下為全港所有院舍接種疫苗的目標。衞生署公布，截至3月13日的過去一星期，有6宗離世前14日內打針的死亡報告，年齡介乎51至101歲，署方指，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。在同一時段，衞生署亦收到44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。



截至3月13日的過去一星期，衞生署共接獲44宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。同一時段衞生署接獲6宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一男五女，年齡介乎51至101歲，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

本港至今已合共接種了約1422萬劑新冠疫苗，衞生署共接獲7 173宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%，而涉及接種疫苗人士的死亡個案，有83宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘17宗個案仍待更多資料以作評估。

政府發言人說，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約55%，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，盡早接種疫苗。