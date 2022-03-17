增21650確診　總死亡數逼近5千　49歲染疫婦沒長期病患呼吸衰竭亡

本港疫情持續嚴峻，衞生署今（17日）公布新增21,650宗確診個案，較昨日新增的29,272宗稍見回落，第五波疫情至今則共錄得984,231宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，單日的確診數字不能代表整個疫情，過去數天均俳佪於約3萬宗，需再觀察未來數天情況。

今日公布再多289人死亡，仍然徘徊近300宗的高位，死亡率為0.5%。過去24小時有202名於公立醫院死亡患者，當中包括7名年齡介乎20歲至59歲的年輕患者，兩名廿餘歲死者分別有先天心臟問題及長期遺傳肌肉萎縮等，屬長期病患人士，另有一名已打兩針科興、沒長期病患的49歲染疫婦人，她於本周一（14日）入院時出現呼吸衰竭，照肺後發現「兩邊花晒」 ，並留醫深切治療部，兩日後不治。疫情兩年多至今，本港累計4923人染疫亡。



疫情持續，昨單日錄得8628宗經核酸檢測呈陽性個案，當中9宗屬輸入個案，餘下均屬本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經醫管局呈報共有1354宗，經衞生署呈報則共錄得1487宗，另私人化驗所呈報則有5787宗。

她又提到，對衞生署處理的1487宗個案作基因排序分析，結果顯示，沒有個案帶有L452R基因特變；另有224宗對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株；1200多宗則尚待報告及病毒量並不足以分析。

至於網上呈報快測平台方面，過去24小時共增13,022宗成功上報個案，當局已發出檢疫及隔離令。換言之，連同核酸陽性及成功上報的快速測試陽性個案計算，本港共新增21,650宗個案。他總結指，由去年12月31日起計，第五波疫情至今共錄得984,231宗確診個案，當中包括658,082宗經由核酸檢測發現；餘下的326,149宗則屬快速測試陽性個案。

被問到確診數字下降，疫情是否已脫離高位平台，張竹君指，單日的確診數字不能代表整個疫情趨勢，「因過去幾日都在3萬上上落落，今日2萬幾，要睇多幾日情況」。

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時新增4間安老院舍爆發，涉14名員工或98名院友染疫，過去兩周則新增313間院舍出現個案，包括106間殘疾及262間老人院受影響，共涉10,728名院友，及2673名員工。

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醫管局今日呈報多289宗死亡個案，昨則有合共202人離世，另連同15宗非醫管局呈報個案，累計4923人染疫亡，死亡率0.5%，涉2933男1915女，年齡介乎11個月至112歲。58%屬院舍個案，11%曾打兩針疫苗，87%係屬長期病患者，另70%死者年逾80歲或以上。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻則公布，現有 10522人確診及初確人士留醫，過去24小時，本港再多202名確診患者死亡，涉及120男及82女，年齡介乎20至104歲，185名是65歲以上長者，另有112人是院友。1人打3針、24人已打兩針、48人則已接種一針，其餘129人均無接種疫苗。

7名較年輕死者詳情：



．20歲病人，出生時先天心臟問題，需長期覆診，長期血氧低

．24歲，長期遺傳肌肉萎縮及有脂肪肝，住殘疾院舍，長期需人照顧

．46歲，有糖尿病及高血壓，另有晚期腎衰竭，入院同新冠肺炎無關，他本身有洗肚，因肚發炎入院，入院發現後呈陽性

．49歲女士，本身身體無大問題，入聯合醫院急症室時有呼吸衰竭，照肺後發現「兩邊花晒」 ，本月14日送院，兩日後離世，曾留醫深切治療部，已轉介死因裁判庭分析。女病人於去年8月打齊兩針科興疫苗

．57歲，有腦癇症、腦抽筋、血小板低，亦屬乙型肝炎帶菌者，住殘疾宿舍，身體一直不好

．57 歲，中風、糖尿病、高血壓、腦癇症及有血栓塞、住安老院舍，長期坐凳及行動不便

．59歲，有遺傳新陳代謝問題、曾風、有肺結核、需食藥、長期病患

由於數據滯後，3月5日至3月15日，87人於公院離世未公布，有45男42女，年齡介乎40至102歲。 該名40歲病人屬高處墮下，入院後發現有新冠病毒。

劉家獻又提到，現時社區確診者可致電預約熱線及關愛預約專線預約23間診所，由明日上午7時起，市民亦可透過「HA Go」手機程式，預約23間指定診所，及查閱診症名額狀況，為自己或他人預約均可，亦可隨時查詢及取消診期。市民需要先下載及註冊「HA Go」程式，成為會員即可使用有關功能。他續指，首階段只適用於曾在醫管局登記或曾使用醫療服務人士，會盡快展開第二階段覆蓋至其他人士。至於未曾登記、未使用過醫管局服務人士，仍可在服務時間內使用電話進行預約。