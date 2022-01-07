舊中環天星碼頭曾有鐘樓奏「西敏鐘聲」　見證1966年九龍騷亂

香港天星碼頭Edinburgh Place Ferry Pier

建築年代：

①1958年 ②1912年

位置：

①中環愛丁堡廣場海旁 ②尖沙嘴碼頭廣場海旁



香港天星碼頭，又稱「愛丁堡廣場渡輪碼頭」，是中環的地標。由工務局建築師陳洪業設計，以簡樸實用為主，平面呈U字型，鐘樓則為總建築師鄔勵德提議，與同期興建的九龍天星碼頭合共耗資1,100萬元。新碼頭以電動升降台取代浮台，欄杆以鐵取代木料。鐘樓內部分為六層，第五層放置機器，轉動四面鐘面時針，並以五根鐵線控制上層四隻銅鐘的鐘錘，敲出「米雷多傻」（mi re do so）四個音，兩根鐘錘能及時連發兩個「傻」（so）音，每刻報時一次，奏出英國《威斯敏斯特》鐘樂。另有一個重達半噸的大鐘，用以敲出「嘡、嘡、嘡」時響，大鐘為比利時王子贈予怡和洋行之物，怡和其後轉贈天星，其製造商Thwaites and Reed便是倫敦大笨鐘的設計公司。

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九龍天星碼頭，又稱「九龍角渡輪碼頭」或「尖沙嘴碼頭」，為維多利亞式建築，與畢打街天星碼頭相似，但沒有鐘樓。碼頭是橫向與海岸平行，相信與所處當風的海角位置、陡峭的海床和水流有關，設計除了減少海浪沖衝，還可讓小輪易於泊岸，減省時間和燃料。

天星小輪公司成立於1898年4月5日，前身為1888年成立的九龍渡輪公司（Kowloon Ferry Co.），碼頭原位於中環畢打街和尖沙嘴九龍角今星光行西面位置，前者於1890年遷往雪廠街海旁。戰後在中環興建的天星碼頭為第三代，配套設施包括1957年12月8日啟用的天星碼頭多層停車場，以及1958年4月4日啟用的碼頭行人隧道，皆為香港首個相關設施。港府與滙豐銀行重訂皇后像廣場產權，銀行的西半部產權換為南半部，西北部用以興建隧道，以紓緩交通。尖沙嘴碼頭有蓋行人道在1958年5月啟用，並加建巴士總站的候車走廊上蓋；的士站則於1960年6月設立。

重要事件包括1966年的天星小輪加價事件，因頭等船費由2角加至2角5仙，引起蘇守忠等在中環天星碼頭絕食抗議，及後觸發九龍騷亂。2006年11月則有「保留舊中環天星碼頭事件」。1959年7月，港府公佈天星小輪新例，如在小輪或碼頭上玩樂器、聽收音機、唱「鹹濕」（不雅）歌等，均屬違法，最高罰款500元。

建築物檔案：

●1912年九龍現址天星碼頭啟用。

●1955年9月，興建新香港天星碼頭和重建九龍天星碼頭。

●1957年3月17日，九龍天星碼頭西翼啟用；12月15日，香港天星碼頭西翼啟用。

●1958年7月14日，兩岸天星碼頭全面啟用。

●2006年11月12日，香港天星碼頭關閉；12月15日，港府通宵拆卸鐘樓。

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書名：《圖說香港歷史建築》

作者： 黃棣才



【本文獲「香港中華書局」授權轉載。】