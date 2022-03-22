全家染疫隔離　兩母子靠結他捱過難關：玩音樂會忘記好多嘢

第五波疫情嚴峻，學校自今年一月起停課，加上不少人染疫後只能在家隔離，一家人如「困獸鬥」。德賢母親參加市建局的親子音樂課堂後，與兒子一同學習夏威夷小結他（Ukulele）。透過一部結他，將母子關係重新拉近。

德賢一家更在三月初確診新冠肺炎，染疫初期求助無門，幸而音樂成為他們的寄托，可透過彈結他解憂，「唔會刻意諗自己困係屋企，出唔到去…彈一首舒服啲嘅歌，心情會輕鬆啲。」



德賢（右）及媽媽〔左）一同學習夏威夷小結他，除了拉近二人關係外，亦可在染疫隔離期間減壓。（市建局提供）

今年9歲的德賢，現已第二年參加市建局的樂團，市建局今屆安排三名團員可親子學習，故德賢母親可一同上課。德賢媽媽指，之前長時間逗留在家，母子出現了不少摩擦，甚至吵架，加上一家三口在3月初染疫，故現時尚要隔離，兒子已近一個月無外出。

不過，德賢媽媽開始學習樂器後，大家不但會一起練習，兒子甚至變成「小老師」提醒她要點，「大人學音樂原來好困難，手指、拍子都會差咗。」現時兩母子有了共同話題，二人相處開始變得融洽，磨擦變少，「佢會教我點彈、點入音，同我數拍子，感覺好似多咗個朋友同老師仔。」

確診初期求助無門 靠音樂減壓

而在染疫後的隔離期間，小結他亦成為他們的「良伴」。德賢媽媽形容，剛確診時很擔心，因既要擔心兒子病情，又要擔心「搶藥潮」、糧食不足，雖然他們已致電熱線百多次，但都不成功，感覺求助無門。德賢媽媽說，幸好彈結他時可忘記擔憂，使他們可享受在音樂世界內，有助減壓，「唔會刻意諗自己困係屋企，出唔到去……彈一首舒服啲嘅歌，心情會輕鬆啲。」

音樂將一家連繫

因應疫情，德賢所有的實體興趣班已停課，現時只剩下樂團網課。德賢媽媽指，現以前三口子在家常各有各忙，關係較疏離，但現時一起在家學小結他時，丈夫都會主動關心，將一家三口連繫起來。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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樂團社工Kitty說，受疫情影響，不少兒童沒有娛樂，現時雖然不能面授上課，但透過恆常的網課，小朋友仍能與外界接觸。她又指，自去年起，已留意到小朋友上網課時有不同，例如較呆滯、出現焦慮等，故當恆常有網課後，兒童多了平台溝通，不少學生已有改普。

市建局於2018年10月成立「市建童樂‧社區樂團」，為舊區基層兒童提供免費學樂器、演出機會，約84名土瓜灣舊區兒童已受惠。現時樂團46位成員當中，逾半現居住或曾居於市建局土瓜灣的重建項目內。因為疫情，樂團已將實體課改為每周以網上授課，並安排家長可一起親子上課。