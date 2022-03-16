疫情｜缺乏照顧員亞博病床未用盡　將在安老院舍增推逆隔離設施

新冠病毒繼續在本港肆虐，今日雖然再有數百名內地援港醫療團隊到港，但除醫護外，照顧員短缺問題仍然嚴重。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻於疫情記者會表示，亞洲博覽館治療設施雖有1000張病床，現暫時集中照顧病人，只能接收數百名患者，盼有內地支援後可加開病床。

行政長官林鄭月娥今早更表示，會在長者暫託中心及在安老院舍增推「逆隔離」設施，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，相關設施已在準備中，有詳情會再公布，他指，長者照顧人手緊張，社署亦表示招聘有壓力，期望縮短員工隔離期或檢疫期下，可紓緩人手問題。



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人手不足只能集中照顧年紀較大病人

亞洲博覽館的8、9、10、11號館由醫管局營運，劉家獻表示，醫管局在亞博雖可以有1000張病床，但現時進入亞博治療的患者情況較過去嚴重，不少需要臥床及更多治理，照顧上需要更多人手，現只能集中照顧年齡較大的病人，致只收幾百患者，設施未能全部使用，期望內地人員到港後人手增加，亦加開病床照顧適當病人。

逆隔離設施將確診與未確診人士分開

特首林鄭月娥今早亦有提到，就未有確診的院舍內，向長者實施「逆隔離」。徐樂堅解釋，逆隔離的做法，與過往密切接觸者檢疫相似，即把未確診的人與確診人士分開，會密切監察進入「逆隔離」設施的長者是否已暴露在病毒下，安老院現時每日都要院友做快速測試，如在設施中發現陽性個案，該長者就要離開設施，相關設施仍在準備中，有詳情會再公布。

社署招聘人手有壓力

徐又說，現時除醫護人手不足外，照顧長者人手都緊張，社署有了解相關人手問題，希望內地派員到港，並在港聘用更多人，不過聽說都「有啲壓力」，現時已有措施縮短照顧員的隔離期或檢疫期下，希望可有助解決人手問題。

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