袁國勇料全港約250萬人已染疫　籲盡快接種疫苗勿盼「消滅病毒」

本港每日仍新增逾萬宗確診，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）在商台節目《政好星期天》表示，預計全港染疫人數介乎150萬至400萬，相信實際數字在兩者之間，他估計約250萬人已中招。他認為市民繼續堅守社交距離措施，數星期後有望令每日新增個案回落至三位數。

他又提醒「唔好諗消滅一個病毒」，直言病毒或會「一路變種，間中出下嚟」，呼籲市民盡快接種疫苗。



▼3月15日 第五波疫情的西貢▼



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袁國勇表示，按醫管局及公務員染疫人數推算，本港至少有150萬至400萬人感染，相信實際數字在兩者之間，估計約250萬人已中招。而近日新增確診宗數仍有過萬宗，擔憂一旦出現一宗大型超級傳播，第五波隨時突然反彈，提醒未來或有第六波出現，呼籲市民盡快接種疫苗、佩戴貼面口罩、堅守社交距離措施，相信有助疫情「拾級而落」，未來一星期或跌破萬宗，希望數星期後有望重返百位數。

料95%人已2打針或曾感染有抗體 下波疫情每間醫院只收65名長者入急症「頂得順」

對於日前提出95%疫苗接種率是基本，袁再解釋指，當全港有95%市民接種疫苗或已感染獲得免疫，從而推算即使有約6.8萬名65歲以上長者未有抗體，一旦出現第6波，平均每間醫院急症室每日要接收65名長者，相信公共醫療體系「頂得順」。

料輸入個案風險微不足道

在社交距離措施方面，袁國勇認為本港可以恢復國際航班來港，相信輸入風險微不足道，讓回港的港人可居家隔離，但須為他們進行病毒基因組排序，確認是Omicron或Delta，而非新病毒株輸港；亦建議放寬食肆、健身中心等場所營業限制。

至於疫苗通行證，袁認為要盡快在所有交通工具、食肆、表列處所、學校等場地實施，質疑指「地鐵點會做唔到」，一旦抽查發現沒有打針即罰，形容目前處於「疫症戰爭」，倘不能盡快執行便引發公共衞生大災難。

倡改政策有病徵做快測

他又建議改變測試政策，「以前用核酸測試，好多病人半年後核酸檢測都陽性」，相信有病徵時做快速檢測即可，並要公布多少人因感染而入院及死亡，以及多少人因新冠肺炎而死亡和染疫期間死亡，相信有關數值較核酸檢測陽性數字更重要，以免引起市民憂慮，「唔好再困人喇，你困人做咩？只要家居環境可以，屋企無長期病患、高危人士、未打疫苗，好過捉人呢度去嗰度去。」

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

「清唔到零唔緊要」、「打疫苗後所有嘢可放寬」

袁國勇重申要做到「應打盡打」，「清唔到零都唔緊要」，即使有少量個案在社區流行，但疫症數量下降、醫院負荷減輕、死亡個案減少，「打疫苗後應該所有嘢可以放寬」。

他提醒，「唔好諗消滅一個病毒，天花幾多年先消滅到，愛滋病到今日都仲喺度，要打贏病毒係唔會發生，新冠病毒唔會走，會繼續喺度，同2003年沙士係兩個世界嘅事情……會一路變種，間中出下嚟」，市民或需每年接種疫苗。他估計，新冠肺炎今年會結束，7月開始可全面開放，準備迎接後疫苗浪，即無法堵截所有個案，但對社會也不會有好大影響，市民可正常生活。

感謝前線醫護

他亦感謝前線醫護，知道他們工作得好辛苦，「唔係幾句說話可以表達感激」，希望市民每日要惦記醫護為香港作出的努力。