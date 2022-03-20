青衣方艙日記｜旅行作家Jim Leung：毋須驚慌、善用獨處時間

香港第五波疫情超過100萬人確診，不少人患者被迫與家人困在斗室，直至多個內地援建、俗稱「方艙」的社區隔離設施落成，隔離設施不足的困境才逐步改善。旅行作家Jim Leung，3月初確診，最擔心感染家中年邁的父母，後來入住青衣方艙，一直有撰文紀錄。

他對《香港01》記者分享感受，說並無什麼不滿，整體乾淨，照顧比想像中好太多，但還有不少地方可以改善，如有垃圾山堆積多日、申領物資若有清單可節省職員工作量。他勉勵港人，做好情緒管理，毋須過份驚慌，利用幾日「一個人盡慶」的「me time」時間。



旅行作家Jim Leung，3月8日確診，封閉在房間中隔離，並透過視像問診獲得藥物。（Jim Leung提供）

3月8日確診 憂慮感染家人

旅行作家Jim Leung，3月8日核酸測試確診新冠病毒，病情不嚴重，有咳嗽、喉嚨痛和發燒，家中有足夠食物和藥物。

但最令他憂慮的並非病情，而是擔心感染同住的年邁父母，一連幾日困在狹小的房間中。

確診陽性。謝謝關心，覺得需要靜一下。最嚴重症狀係喉嚨痛、眼紅。全方位尋醫，有重要速遞。消防話將送往指定社區隔離，希望大家勿輕視笑言當感冒。有些人病得痛苦，甚至過身，所有數字不應該只是冷冰冰的。 Jim Leung

他主動致電消防處的隔離熱線，獲短訊告知安排到四星級酒店隔離，不過他開心了幾小時，再獲更新短訊，要入住青衣方艙。但他並無過於憂慮，收拾行李等待入營。

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3月10日初入青衣 趁機獵奇

想想年邁家人、有限空間，說去的人是傻、玩死自己，只是因為你過得很幸福吧。 Jim Leung

Jim當日下午坐抗疫專車到青衣方艙，下車後現場拉閘。有三名男士登記，詢問有無食物敏感、長期病患、確診日期等資料，之後有人帶入房。他說這些工作人員擔當中間人，會詢問有無物資需要等。

房間內有內地援港物資包，快速檢測劑，床褥軟硬適中，枕頭是Sinomax的，還有被套，但沒有床單。其他生活用品包括碌柚葉沖涼液、洗頭水、牙膏牙刷、廁紙等，他說房間提供的毛巾很小，建議自備。

就趁機獵奇一下何為方艙。 Jim Leung

6點鐘就有晚餐食，Jim說，覺得姐姐們很「同心抗疫」，比想像中的照顧好太多。他說晚餐比想像中好，夠熱，可以趁熱食，大雞腿有足夠蛋白質，但如一般外賣飯盒，蔬菜不足。

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至於沖涼房，「全新開幕，暫時是乾淨的。地板是木紋板，並非磁磚。超大缸儲熱式熱水爐，不怕無熱水。但掛鉤只有一個，無托盤擺嘢。」

廁所大部份是踎廁，坐廁只有約兩成。但他提醒，去廁所記得帶廁紙。

3月11日，青衣方艙首個早晨，Jim病情已好轉，可以在方艙「大街」中散步。（Jim Leung提供）

3月11日首個早晨 當去旅行就不難過

「大媽嗌起身派餐，八點多起床。自備牙刷牙膏，刷牙後吃早餐。在方艙大街自拍一張狀態佳。」Jim說，第一晚睡得算是不錯，「當去旅行就不會那麼難過。」

營內有配備電熱水煲，但他提醒，一定要自備水杯，因為營內只有即棄膠杯，用熱水沖沖劑，會將膠杯融化。

「去得旅行多，有很多獨立細袋，另行配置好，毋須在家再執行李。」Jim說有線材、梳妝、藥物、沖涼、底褲，所以執行李走佬好快搞掂，額外要帶杯麵、零食、麵包，還有即沖湯、吞拿魚罐頭，「我諗我係準備得最充足嗰個」。

枕頭袋是Jim去旅行必備，用來套枕頭，還可以當待細衣物袋，一次過將衣服拿回家，放落洗衣機。這一日的午餐是牛腩，他形容晚餐「唔得」，肉絲芡汁撈飯，似頹飯，完全不夠飽，希望可以盡快陰性出關。

Jim在晚上看到有人結束隔離，羨慕不已。

3月12日 WhatsApp有求必應

青衣方艙隔離營，有WhatsApp熱線讓確診者聯絡，可以要求生活物資、杯麵等零食。

Jim午飯後在營內散步，發現部份出入口無人看守，甚至看到有漏洞，可以從外面接收物資。

方艙日常，如村落日常，有人曬衫、有人跑步，只是這裏沒有貨幣，每人進來都很公平。 Jim Leung

在隔離營，需要消磨時間，Jim預先下載好不少影集，躺平娛樂消遣是最佳節目，他也常常自得其樂，遠眺昂船洲大橋。

這一晚，他偷步做自備的快測，仍是清晰兩條線，未必可以在確診後第七日「放監」，讓他有一點忐忑。

3月13日 垃圾山未清理

這一日，Jim繼續等待變陰性，其中一名「室友」已經「放監」了，他唯有繼續享受「me time」。

他觀察多日，堆積的垃圾未清理，飯盒、爛橙、確診者用過的垃圾「共冶一爐」，令他擔心有衛生風險。

Jim入住之時，青衣方艙仍在完善當中，邊緣隔離屋的房外是碎石地，鎮中心的建築是良好英泥地，部份地區有操場，可以晾曬衣服，他還發現「傳說中」的方艙圍牆相思樹。

3月14日終於「一條線」 成功爭取益力多

這一日早餐被漏派了，Jim多次透過WhatsApp催促，才拿到早餐，但他的心情似乎並未受太大影響，因為這一日終於測試「一條線」，即已是陰性，若明日再繼續是陰性，就可以恢復自由。

他發現，堆積五日的垃圾山終於清理了。經過多日觀察，Jim也摸出清潔規律：一日三次收垃圾，收起之後會噴消毒藥水，衛生情況不錯。他提醒切勿棄置垃圾在房間內，因為清潔人員不會進入房間。

隔離營中，分不同區域。Jim看到相鄰區域有大量「益力多」和檸檬茶，還笑着問姐姐拿了一排，並幫室友成功爭取。

他說很多物資沒有列出，只能透過WhatsApp逐樣問，沒有維他奶，沒有麥精，問多幾次，才知道有鈣思寶。他建議列出清單，減省職員的工作量。

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3月15日 「終於放監」

連續兩日快測陰性，Jim透過WhatsApp確認，終於可以離開。他收到短訊，要在指定時間到指定出口辦理離營手續，核對身份後，就可以登上往青衣港鐵站的專車。順利

六日五夜方艙隔離完成，嚴格來說是第八日轉陰性……當初入營主要是家中有老。當自己入營實地調查，同陌生室友同房日夜對，對我來說如旅館日常事。以第一身，分享方艙日常，當作說明書、求生貼士，減少對隔離設施的憂慮。希望各位用不着。 Jim Leung

我未恐懼，所以朋友們不要比我更驚慌，自問心理質素、情緒管理、抗壓能力都好好，在營中預備了很多me time節目，下載海量影集、玩Switch，默默寫稿。同房的都是有禮貌的香港人，該慶幸我不是去緊急狀態的伊院。 Jim Leung

▼內媒刊出多篇青衣方艙日記▼



央媒「新華社」和上海的「澎湃新聞」，亦有邀請入住過青衣方艙隔離營的人投稿，寫出「方艙日記」。

新華社刊出多篇青衣方艙日記，一名操普通話的確診者入住，得到隔壁9歲男孩的問候，希望日後能帶那位男孩去北京看鳥巢。

澎湃新聞報道，名為「阿森」的人投稿，說「我會記着2022年的這個春天，我在這裏留下了足迹，我們終將勝利」。阿森在文中感謝祖國來港支援抗疫提供的一切所需，感激每一位無名英雄。