4.21可晚市堂食　黃傑龍：要頂到先得　冀政府「災後重建」推支援

行政長官林鄭月娥在今早(21日)的記者會上表示已定下復常路線圖，並會在4月21日後分階段用3個月時間解除大部份社交距離措施。當中餐飲業處所首階段可恢復晚市堂食至晚上10時，以及可4月1枱。



叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍形容分階段恢復晚市堂食對飲食業界而言是「災後重建」的工作，但首先要業界「未死」才可參與重建，他指出到4月21日仍有段距離，業界已經涯了一段相當長的時間，如期間欠缺支援恐怕不少食肆將推不到放寬，建議推出抗疫基金7.0，以助業界捱到放寬。



黃傑龍形容飲食業界是「災民」，「就好似有人話救援隊就到，但都要我哋頂到先得架」。（余俊亮攝/資料圖片）

對於宣布4月21日後分階段恢復晚市堂食，黃傑龍認為是「有目標，但冇支援」。早前宣布保業計劃向僱主補貼僱員5月至7月的工資，黃傑龍指是黑暗中的一點光，但今日宣布4月21日才分階段恢復晚市堂食，卻發現「原來要去到粒光都好遠」。

黃傑龍形容飲食業界是「災民」，而早前宣布的保就業及放寬堂食就是「災後重建」的工作，「就好似有人話救援隊就到，但都要我哋頂到先得架」，提到特首林鄭月娥今早在記者會上表白不會提早放寬對飲食業界而言太嚴苛，自防疫抗疫基金6.0後業界未有得到任何支援，已經十分虛弱，不少食肆未必能捱到4月21日。

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他建議，政府應推出防疫抗疫基金7.0等緊急救援方案，以幫助業界渡過困境，提到自2月的防疫抗疫基金6.0後，就再未有支援措施，要業界由2月捱到4月21日才可得救是十分漫長，推出防疫抗疫基金7.0雖未能徹底解決問題，但有助支持食群至放寬，「至少俾個氧氣筒我哋，捱到4月21日逃出生天」。

黃家和估計目前香港約有3500間食肆暫停營業，另外有約600間食肆結業，黃家和認為以目前趨勢，每日會多幾100間食肆暫停營業（資料圖片／龔嘉盛攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦同樣認為直至放寬期間對飲食業是一個困難的時間，他提到本希望可提早放寬，甚至下星期起可續步恢復晚市堂食，認為期希得不到正面回應，但亦認為最少有一個路線圖，不用再擔心4月20日後要防疫措施會否延續，「起碼可以放心啲」。

黃家和亦同樣指出業界要捱至4月尾才可恢復堂食，但保就業計劃於5月才有援助，指支援並不到位，「支援未到企業根本支持唔到」，提議可審視保就業計劃會否有可提前實施的空間，「提早到都係救命符嚟」。

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黃家和表示，直至放寬期間，只能2人一枱不少食肆都很難維持營業，目前香港約有3500間食肆暫停營業，另外有約600間食肆結業，黃家和認為以目前趨勢，每日會多幾100間食肆暫停營業，並估計到4月底會有約7000間食肆暫停營業及2000間食肆選擇結業，但亦表示今日公布放寬目標後，或有食肆會選擇捱落去，所以數字或會較預期略少。

黃又提到，即使放寬，首一、二階段對酒樓及飲宴的幫助亦不會太大，因未有大型宴會恢復的路線圖，不少專辦婚宴的酒樓如會所1號等都已暫停營業，第二階段放寬仍可做散客生意，或可幫補一半生意，但第一階段放寬至4人1枱對酒樓的幫助則微乎其微。

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