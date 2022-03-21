【疫苗通行證/康復患者/隔離/強檢/復陽】政府對於康復者打針、隔離、強檢的要求又有更新！最近有網民發問，自己快測陽性7天後已經陰性，不過之後再檢測卻又「復陽」，擔心要不要由頭開始再隔離？用不用申報？更有網民好奇，如果遇上強檢，又要如何處理？



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根據政府官方網站、衛生防護中心文件，以及特首林鄭月娥的記者會發言，對於不同人士，特別是在家中隔離「隔隔下好返」的朋友來說。康復定義都有不同，而且對於復陽之後的處理都有指示。

對於打了兩針的人士，在陽性之後的第六日及第七日，如果連續2日快測結果都是陰性，就可以「放監」自由行動，根據 政府文件，這類人士會被視為康復者。對於只打了一針，或者未打針的人士，如果在陽性之後的第十三日及第十四日，連續2日快測結果都是陰性，亦會被視為康復者，可以自由行動。

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如果你是康復者的話，根據衛生防護中心指引，除非有醫護專業人士或政府的指示，否則在康復3個月內，無需再進行檢測。因為部分康復人士體內，仍可能有殘餘的病毒基因，但基本上其傳染力已大幅下降。

如果遇上強檢又該怎麼辦呢？特首林鄭月娥在3月16日的記者會上表示：「如果居民已經在第五波疫情，即是十二月三十一日以後確診的話，他就無需再檢測。若曾經確診，再接受檢測也沒有甚麼意思，反而在檢測時因靈敏度很高而發現還有殘餘病毒，其實只是一個復陽個案，無需特別擔心要把他隔離或者治療。」

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政府衞生防護中心最新建議，若在感染前已接種兩劑或以上疫苗，康復後毋須再打第三針。中心亦在記者會上表示，「疫苗通行證」安排要待食物及衞生局稍後公布。有網民在討論區中，分享自己成功在康復後第二天就取得免針紙的經過，並整理成心得供其他網民參考。👉即睇點拎免針紙👈

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