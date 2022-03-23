梁卓偉籲選抗疫路向料終走向風土病　林鄭：抗疫工作非兩路線之爭

港大醫學院昨發布最新疫情推算模型研究，院長梁卓偉建議，社會要及早於「走向風土病」及「動態清零」兩者之中二揀一，其中後者僅屬「中轉站」，被問到港府目前狀況包括如何抉擇時，特首林鄭月娥今（23日）於抗疫記者會回應時稱，有留意相關研究結果，「但研究畢竟係研究，學術評估畢竟係學術評估，現實係複雜得多」，強調現時抗疫工作非兩條路線之爭，港府抗疫目標與國家一致，冀可保護市民，盡快遏止疫情，社會盡早恢復常態，並以通關為目標，但認為團隊的研究結果仍有參考價值。

她又謂，港府抗疫是堅定信心，不「躺平」、不心存僥倖，「冇諗住『博懵』」，首要考慮是按疫情研判，優化抗疫措施。



林鄭月娥今日指，現時抗疫工作非兩條路線之爭。(資料圖片)

林鄭月娥回應時表示，知悉港大公共衞生團隊過去兩年一直從事研究及進行推測工作，她本人每周亦會跟進研究發展，「但研究畢竟係研究，學術評估畢竟係學術評估，現實係複雜得多」，故不能單靠模型而論，但研究結果仍有參考價值。

她強調，現時抗疫工作非兩條路線之爭，本港抗疫目標清晰，亦與國家一致，冀可保護市民，盡快遏止疫情，社會盡早恢復常態，亦包括以最少代價達至最大效益，並最大限度減少對香港經濟、社會發展影響。她指，通關是經濟社會發展的影響，故一定以通關為目標，通內地通海外，「香港係貫通海內外嘅平台。」

她表明，港府抗疫是堅定信心，不「躺平」、不心存僥倖，「冇諗住『搏懵』，但抗疫手段要有變化，所以兩周前講咗，係按疫情研判，如果兩星期後好大變化，我地堅持好固執咁，呢個唔係抗疫手段」，她又以核酸檢測外，新增快速測試，以及分流四層治療為例，「呢種咪就係不斷優化嘅抗疫措施。」林鄭月娥續說，抗疫原則一直無變，包括迅速、嚴陣以待、公開透明的三大原則，抗疫資源亦「絕不計較」，「依家要考慮呢啲問題，並不是兩條路線之爭嘅議題。」

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港大醫學院昨日公布分析「動態清零」和「走向風土病」兩個選項的最新研究結果。港大醫學院院長梁卓偉指，選擇抗疫路向要考慮經濟民生等因素，又形容即使選擇「動態清零」都只屬「中途站」，新冠病毒最終一定會走向風土病「終點站」，社會亦最終要預備面對第六波的來臨，更有可能是傳播力更強的新變種病毒。因此社會一定要提早在兩個選項中作選擇，他認為從科學角度而言，較早進入風土病階段比遲進入更好。

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