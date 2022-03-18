保就業計劃｜工會憂僱主中飽私囊　食肆散工報失業援助存困難

【保就業計劃2022／臨時失業支援計劃】第五波疫情失控，特首林鄭月娥今早（18日)宣布推出新一輪保就業及臨時失業支援計劃，獲不少商界人士歡迎。不過，有美容業工會批評措施存有漏洞，擔心有僱主申請保就業後，並無向僱員發放補助金額，促政府填補漏洞；亦有飲食業工會指，不少員工並無強積金供款，需視乎前東主是否願意發出證明。



▼3.17 粉嶺馬適路方艙醫院舉行招聘會▼



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《香港01》記者到元朗潭尾方艙醫院招聘中心視察。之前任職美容院的梁女士表示，從1月7日政府宣布所有美容院停業後便開始停工停手，但自己要交租金，因此有一定的家庭負擔。她表示，一開始人工都有2.5至2.6萬一個月，現時卻差不多零收入，得知下周三開始可以申請失業援助金感到興奮，並稱「有得申請一定申請」。她強調對政府的防疫政策大感失望，指責政府無法處理好疫情，令大量市民停工失業。

另一位同樣從事美容業的曾小姐剛入行，因此只有一個月1.3萬至1.4萬元的基本薪酬。她表示希望申請失業援助金，但因「公司在停工期間有保持住出津貼」，所以未能受惠。她又指，政府的政策常有變動，申請條件可能會再更新，到時再看情況。

僱員苦無投訴機制反映情況

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，政府上輪保就業計劃未能令僱員受惠，批評有僱主申請補助後，並無向僱員發放補助金額，卻苦無投訴機制反映情況。她建議政府應以核對強積金的方式，直接開放予僱員申請保就業計劃。

許又指，同樣被勒令停業的髮型屋，亦已獲准恢復營業；然而美容業仍然遙遙無期，擔心防疫措施於4月20日後仍要繼續停業，呼籲業界「自求多福」。

▼1月6日 美容業勒令停業前夕▼



特首林鄭月娥今早宣布，失業支援計劃將於3月23日起接受申請，申請人需於去年第四季內，至少有一個月受僱，其月薪要介乎2,700元至3萬元，提交申請前至少連續30日沒有工作；大部份申請以強積金紀錄核實，不過無強積金戶口的人士都可申請，只是要提交較多資料。

食肆散工申請失業援助 需視乎前東主是否願意發出證明

飲食業職工總會榮譽主席郭宏興則表示，餐飲業不少員工並無強積金供款，因此難以證明曾於食肆工作，需視乎前東主是否願意發出證明。他亦稱，工會得悉會員的年資，能為失業的從業員提供職業證明，又指餐飲業界的圈子小，工會可向申請者的前同事作核實，故建議政府可與工會合作。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，正常情況下從業員獲發薪金時將存有記錄，直言若不跟規則，事事走後門將造成個人損失。

▼3月16日 兩餸飯專門店門庭如市▼

