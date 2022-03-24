DSE｜楊潤雄：特別考場先供密切接觸者 確診考生考期內或未可回家

中學文憑試以4月22日為開考目標，惟疫情至今未止，部份考生擔心成密切接觸者而無法應考，教育局擬設特別考場供他們使用。教育局局長楊潤雄今早（24日）於港台節目表示，正研究設立特別考場，會優先安排予密切接觸者，因為他們始終未確診風險較低；確診者則有一定困難，過往未有相關安排，需要考慮傳染風險，而且實際操作上未必一定可行，仍然在研究中，例如考生於應考當天快速測試陽性，能否有閉環方式送到隔離中心應考，當中有一定難度。他表示，如學生於隔離中心應考，期間就未必可回家。

至於復課方面，楊潤雄指，長遠會考慮提高對教師接種疫苗的要求，由兩針提高至三針，作為恢復全日面授的條件。



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楊潤雄今早於港台節目《千禧年代》表示，去年有設於竹篙灣檢疫中心設特別考場，當時有約7人應考。他續指，之前由於日增過萬確診者，社會缺乏檢疫設施，故難以答應有同樣安排；但現時疫情有下跌趨勢，有空間考慮設同樣措施。

楊潤雄指，首先會安排密切接觸者到特別考場應考，因為他們始終未確診，而且風險較確診者低。場地方面，他指包括方艙醫院在內，全都會考慮研究如何設特別考場；而且之前亦有個別學校願意提供課室作特別考場，但要考慮會否影響其他考生及監考員的風險，仍然需要研究。

楊潤雄。（資料圖片）

至於確診者，他表示過往如考生生病，都不會要求他們應考，因為抱恙期間壓力更大，影響表現，亦對試場、監考員有風險。他續指，過往未有為確診者安排考試，需要考慮其風險，假如在隔離設施設特別考場，會優先讓密切接觸者使用，如之後仍有空間，則要研究假若將確診者安排在同一地點，會否增加傳播風險。他舉例稱，假如考生在應考當天快速測試陽性，究竟能否有閉環方式送到隔離中心應考，當中有一定難度。

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楊潤雄又提到，假如需在隔離中心應考，就未必可回家，「無可能日日將佢（考生）送去個試場又返屋企，我哋心目中諗緊，如果去隔離中心就係個度住架啦，咁你考完，個風險降低完成隔離先返屋企」。他又稱，如考生因病未能因應，考評局有專業的機制評估成績。

另外，政府決定擬最早於4月19日回復面授，不過需全體教職員，及九成學生打齊兩針疫苗。楊潤雄指，1月曾做調查，當時已有九成教師打了一針，本身4月的疫苗通行證又已經要求打兩針，相信大部分教師都已完成接種，短期內會再做調查了解情況。至於會否5月31日便要求教職員打三針，與疫苗通行證相同，他表示仍然研究中，長遠目標都是三針，不過學校實施的時間，一般與其他場所有差距，具體時間需要校方商討。

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楊潤雄之後在新城電台節目上表示，對於面授課堂最擔心的不是課堂本身，因大部分課堂相對靜態，而是如果恢復全日面授，會涉及除口罩用膳等行為，風險會較大，所以定下疫苗接種率的要求。他又承認，到校外展打針較難安排復必泰，因復必泰儲存要求較高，但學校可以安排有意接種復必泰的學生，二、三十人預約一個時間到社區接種中心。

學校復課後，有意見關注到如果全民檢測重推，有沒有足夠場地借用作檢測站。楊潤雄指，現階段很難評估借用學校的安排，需要考慮學校運作後作通盤考慮，但承諾一有計劃會盡快和學校溝通，了解他們的運作情況。