失業支援｜首天收近10萬宗申請　宗教場所收捐獻　員工不符資格

【臨時失業津貼申請】第五波疫情下，失業率攀升至4.5%，政府日前公布臨時失業支援計劃詳情，合資格者可獲一筆過1萬元資助昨日（23日）起接受申請。政策創新與統籌辦事處總監何珮玲今早（24日）於港台節目表示，至今接獲近10萬人申請，並承認昨日電話熱線的需求大，會研究加強服務解答市民疑問。問到為何宗教場所被勒令關閉，但其停薪留職的職員不能領取資助，何表示，宗教場所主要收入來至捐獻，疫情下影響較細。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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何珮玲今早於港台節目《千禧年代》表示，由昨早8時起，一共接獲近10萬宗申請，認為反應踴躍，反映不少工友、街坊受疫情影響而失業，或於已關閉埸所工作，認為政策推得及時。她又指，在10萬宗申請中，有逾七成有強積金紀錄，幾乎全數都是網上申請。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲

政府設立熱線，供市民致電查詢，不過有市民投訴未能接通。何珮玲表示，承認昨日需求大，始終為開放申請的首天，而且由於需解答如何填寫、上載文件，故平均每宗查詢花費約10分鐘，會研究如何改善服務。

▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼



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設5中心協助申請

另外，政府設服務中心，供市民預約尋求專人協助申請。何珮玲指，5個服務中心經預約後，大約可處理1,000宗申請，當中大部份都是年長人士，不擅網上申請，其中觀塘及旺角的服務中心最多人使用。她表示，雖然每個中心每日有約50至80個即日籌，但呼籲市民先行預約。

宗教場所收入來自捐款受疫情影響較細

有議員收到於教會職員求助指，雖然已停薪留職，宗教場所又同屬被勒令關閉場所，但不包括於受助之列。何珮玲表示，宗教場所有異於美容、食肆等商業場所，主要收入來自捐款，認為在疫情下影響較細，而且教會亦有設不同網上活動，並非直接受第五波疫情影響，故並非資助範圍。

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另外，有市民被解僱後無法提供證明。何珮玲表示，系統設有個人申訴書，而且有範本，只需解釋為何沒有證明，例如指前僱主未提供解僱主便可以。她又重申，如之前因生活需要而做散工，當局會從寬處理其申請，酌情處理。