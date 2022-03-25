前區議員葉子祈脫口罩案　被告康復到裁判官確診　判刑須再押後

時任西貢區議員葉子祈，涉乘搭巴士時脫去口罩，今年2月被裁定誤導警員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機，及違口罩令傳票等4罪成，原定於3月3日判刑，之後葉4度因不適或確診未能出庭。案件原押後至今（25日）在觀塘法院判刑，葉終能現身法庭，卻因處理本案的裁判官杜浩成確診，錢禮主任裁判官遂下令再將案件押後至4月1日。葉申請保釋被拒，須繼續還押。



被告葉子祈，26歲，無業。他被票控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下沒有佩戴口罩。此外，他亦被控誤導警務人員、公眾滋擾和故意阻撓巴士司機罪。葉早前辯稱，他因患有適應障礙及焦慮症，才在巴士上脫下口罩，惟裁判官杜浩成認為葉在區議會上稱為抗議防疫政策才是其拒戴口罩的原因，終裁定其所有罪名成立。葉於今年2月17日被裁定罪成後一直還押。

案件編號：KTCC1368、KTS 9461/2021

被告葉子祈於2月已被定罪，但因他與裁判官相繼確診，判刑要再搵後。(詳看下圖)