疫情｜衞生署長到富山殮房視察新存放遺體施設　內部設計曝光

新冠病毒第五波疫情累計逾7,000人死亡，公眾殮房供不應用。衞生署及醫院管理局加設涷櫃安放死者遺體，即將完成興建的新富山殮房可提供約800個額外位置，已貯存設施已接收首批遺體。衞生署署長林文健今日（27日）到公眾殮房協助進行相關工作，令殮房內部曝光，貯存格分四層，一列排開。



林文健表示，署方不同職系人員抽空於工餘時間到公眾殮房出一分力，盡快解決離世者家屬的困擾。



衞生署重聘退休員工協助死者親屬認領遺體

衞生署表示，為回應市民欲更快領回親屬遺體的期望，署方已透過內部調配增加公務員、聘請合約和重聘退休員工，包括醫生、藥劑師、科學主任、院務主任、牙科治療師、管工，以及其他文職職系等人員，以加快處理認領及解剖遺體的事宜。衞生署法醫服務轄下的所有公眾殮房已加開星期六遺體辨認時段，而九龍公眾殮房亦於過去數星期日上午提供該項服務。

至於增加遺體存放設施，署方表示，已在富山公眾殮房附近的政府用地，設立新的遺體貯存設施，共放置了61個冷凍櫃，遺體貯存量在短時間內增加約2,700個額外位置。於貯存設施的遺體辨認特別安排已於3月21日展開，並每日運作直至另行通告。即將完成興建的新富山殮房可提供約800個額外位置，得到建築署的協助，首批遺體貯存設施已提早於上周五（25日）接收，因應第五波疫情而重新開放的九龍公眾殮房則增設20個流動冷凍櫃，額外增加240個遺體貯存空間。

衞生署署長林文健（中）今日與衞生署規管事務總監趙佩燕醫生（左）和衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明醫生（右），檢視富山公眾殮房附近新增的遺體貯存設施。（政府新聞處圖片）

衞生署人員工餘到公眾殮房幫手

林文健醫生今日到沙田富山公眾殮房和九龍公眾殮房，署方表示，他除親身檢視新增遺體貯存設施外，亦與同事一起協助為離世者撰寫病歷報告和登記資料。他指衞生署法醫服務的法醫科醫生，在警方支援下，一直竭力加快處理於公眾殮房的遺體安放；其他職系的人員一方面兼顧自身繁重的工作，亦抽空於工餘時間到公眾殮房出一分力，「大家的共同目標均為盡快解決離世者家屬的困擾。」

林文健提及在短時間內大幅增加公眾殮房的貯存空間並且順利運作，有賴多個政府部門和機構的支持，除警方和建築署外，機電工程署、食物環境衞生署、運輸署、水務署、醫療輔助隊等政府部門，以及中華電力、冷凍櫃供應商和物流服務承辦商等機構的參與和協助亦不可或缺。衞生署火葬許可證辦事處所屬的死亡登記聯合辦事處，已由上周五起延長服務時間，以便市民可繼續即日完成自然死亡個案的死亡登記及殮葬事宜。

衞生署署長林文健今日與來自署方轄下不同服務單位的多名同事，到沙田富山公眾殮房協助進行處理遺體工作，以加快遺體辨認流程，林醫生協助為離世者撰寫病歷報告和登記資料。（政府新聞處圖片）

設立「疫時哀傷情緒支援熱線」

林文健說：「我們理解離世者家屬面對親人離世，更要安排辨認遺體及處理身後事，心情必定十分悲痛。」署方特別設立「疫時哀傷情緒支援熱線」（電話：9814 1325），由3月22日至3月30日每日朝9晚9，由衞生署臨床心理學家為死者家屬提供短期情緒支援服務。