東區醫院誤送遺體往殮房　稱死者名字串法相似　疑職員警方擺烏龍

東區尤德夫人那打素醫院今（8日）公布一宗遺體誤送殮房事故。發言人指，該院一名病人於2月28日由救護車送到該院急症室，情況危殆，病人病情持續惡化並於同日離世，院方於上周四（3日）安排將其遺體運送到公眾殮房時，發現較早前已被移送至域多利亞公眾殮房。院方經初步調查後，發現有兩名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方在核對過程出現混亂，導致其中一具遺體被錯誤運往公眾殮房。

發言人指，已與相關部門溝通跟進事件，另已聯絡涉事家屬致歉，並於昨日安排家屬確認遺體身份人。醫院已通報醫院管理局，亦會詳細調查事件及提出改善建議。



東區醫院於周二晚上（8日）公布，有遺體被錯誤運往公眾殮房，已聯絡涉事家屬致歉和解釋情況，及已安排家屬確認遺體身份。（資料圖片）

死者送急症室同日死亡

發言人表示，一名病人於2月28日由救護車送到該院急症室，情況危殆。病人病情持續惡化並於同日離世。按照既定程序，醫院須將在急症室離世的病人個案呈報死因裁判庭，並將遺體安排運往公眾殮房進行相關法定程序。

發言人續指，該院在本月3日安排將上述病人的遺體運送到公眾殮房時發現，病人遺體於早前已被運送到域多利亞公眾殮房。根據醫院紀錄，警方人員曾於2月28日到該院急症室處理轉移數具遺體至域多利亞公眾殮房的事宜，移送前由警方人員及醫院職員核對名單上的遺體資料。院方進行初步調查及核對病人資料時，發現當中有兩名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方人員在核對的過程中出現混亂，導致其中一具遺體被錯誤運往公眾殮房。醫院已經與相關部門溝通以跟進事件。

發言人表示，醫院十分關注事件，已聯絡涉事家屬致歉和解釋情況，昨（7日）已安排家屬確認遺體身份。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已提醒職員需謹慎核對病人資料，亦會詳細調查事件經過及提出改善建議。

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