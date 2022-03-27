周二起登機飛內地前須做快測　林鄭：有責任為國家防止輸出個案

第五波疫情繼續橫行，港府仍望在疫情可控時力爭通關。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今（26日）早接受訪問時指，內地近日爆疫，本港須負起責任，又認為港府應反思，勿為國家添亂。

特首林鄭月娥回應稱，港府會抱持國家觀念、大局為重的態度，亦已與內地共同制定措施，包括大幅減少跨境貨車往來，轉用水路及鐵路等，亦將由本周二起，於本港機場乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速檢測，相關做法早前已於陸路口岸先行，「我哋有責任為國家防止（香港）輸出感染個案，所以需要做。」



林鄭月娥指，本周二（29日）起，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速檢測。她指，明白本港居民會有意見，「但我哋都有責任為國家防止輸出感染個案，所以需要做。」 (資料圖片)

林鄭月娥表示，香港與內地抗疫不同，內地重視防外溢措施，以疫情初期武漢出現爆發為例，自2020年1月後，除少數來自武漢或湖北有人來港，但之後都再無相關內地輸入香港個案，無為本港帶來任何風險，「外面無咩地方有國家咁有負責嘅防外溢政策」，故港府今日仍然實施「來港易」及「回港易」，容許已打針的內地人士可免檢疫來港。

林鄭：港府要為深圳爆發負責任

她續說，現時可見內地特別是深圳爆發，港府要負責任，包括要有國家觀念、大局為重的態度。特區政府一定會於多方面配合，亦已與內地共同制定相關措施，以維護國家安全及物資供應穩定，包括原本每日8000架、往返中港的跨境貨車已大幅減少，並轉用水路及鐵路，保障內地供港物資；另要求本港跨境貨車司機要做足核酸或快速檢測，前往深圳時要作閉環管理；另港府已設立多個接駁站，供內地司機落貨及進行閉環管理。

林鄭月娥亦提及，港府昨晚作出公告，將由本周二（29日）起，於香港國際機場實施特別檢測安排，乘搭前往內地航班的旅客於辦理登機手續前，須接受額外的快速檢測。她指，明白本港居民會有意見，「但我哋都有責任為國家防止（香港）輸出感染個案，所以需要做。」她表示，港府會在機場免費提供檢測服務，相關做法早前已於陸路口岸先行，現時則再延伸至機場口岸。

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政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今早出席商台節目時表示，本港出現第五波疫情的慘痛經歷，未來只有一條路，就是走向「風土病」，他形容只是時間問題，又認為本港應反思如何為內地作出貢獻，「幫唔到都唔好添煩添亂」，雙方須共同找出方案及時間表。

至於與內地通關方面，梁卓偉同意通關及國際聯繫的重要性，但須將心比己，他以上海和深圳為例，指這些省市仍有疫情，他們必然優先控疫，市民應該明白兩地情況不同，以及當中難處，不要強人所難。他又認為，上海及深圳近日爆疫源自香港，因此本港需負起責任。

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