孔繁毅︰實際死亡率僅0.18%　稍高於流感　料3周後確診回至3位數

第五波疫情持續，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今早（28日）於電台節目表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到三位數；若六月已逾九成人接種三針，確診數將進一步下降至雙位數。他亦建議，市民收到政府派發的防疫服務包後，可進行快速測試，並建議所有人於年底接種加強劑。



本港死亡率高企方面，他認為現時的計算方法錯誤，若分母以估計的確診人數400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。



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孔繁毅於電台節目表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落。但他相信，仍有不少感染者仍在社區走動，因此其後回落的速度不會太快，或需兩至三周才達到三位數字。

孔亦指，倘若今年六月的疫苗接種率，已逾九成人接種三針，同時感染人數達450萬至500萬，相信整體感染人數及疫苗接種率高，疫情則會受控，屆時每日確診數字將處於100宗甚至更低的水平。

孔繁毅表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到百位數。（資坪圖片）

料六、七月市民於室外不用戴口罩

孔亦指，政府放寬感染控制措施仍未見反彈，證明群體免疫達到一個水平，病毒的傳播緩和。他認為，「呢個地步可以放心六、七月唔使戴口罩」，但強調返回室內仍須戴口罩。

孔預料，即使可於室外脫下口罩，但他認為病毒仍有高度傳播性，故不會完全取消防疫措施。但他指，若六月或七月前恢復清零，當職員及顧客已接種三針，屆時入座率可恢復100%、每枱最多12人，此外康樂設施亦可重開、學校恢復面授上課。

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



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年底每人接種加強劑及接種率達九成 則可走向風土病

政府其後將向全民派發防疫服務包，內有快速測試包。孔建議，市民收到物資後可進行快速測試，相信每人於相近的時間檢測，能對疫情控制有幫助。他亦建議，所有人於年底需接種加強劑，就如流感疫苗的方式，希望下半年將有針對Omicron的疫苗面世，又指若屆時本港接種率達九成，疫情將走向「風土病」。

孔認為，現時本港口服藥的供應足夠，60歲以上患者於病發5日內，可到指定診所取藥，根據估算能有效降低重症及死亡的機會。他亦指，整體確診數字及長者重症人數下降，意味仍有足夠藥物予高危人士服用。

▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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本港新冠肺炎死亡率僅比流感高一點

至於本港死亡率高企方面，孔認為現時的計算方法錯誤，分母不應以100萬人計算。他指，現時實際感染人數約400萬，若分母以400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

醫管局行政總裁高拔陞昨日指，最近已分析死亡個案，初步結果顯示約四成多的死者，與新冠病毒有直接關係；另有三至四成則無直接關係；餘下約兩成則屬於未能分辨。

孔解釋數據指，只要死者確診及患有肺炎，與臨床吻合，則代表患者死於新冠病毒，而並非帶有病毒離世。他亦指，由於新冠肺炎引發不少併發症，因此需分析不同死亡個案，以得知死亡原因是否具直接關係。