疫情︱3.5%人無懼罰萬元不作強檢　一成未應門　坦言圍封難全覆蓋

政府每日圍封多座污水檢測呈陽性的住宅大廈，日前亦重推強制檢測公告，揪出不少隱形患者。特首林鄭月娥今日（28日）回顧指，不遵從要求強檢人士雖要繳付一萬元定額罰款，但在第五波圍封行動中，違例者仍佔3.5%，亦有約1.6萬戶在行動中沒有應門，佔上門拍門戶數約一成，坦言圍封強制檢測難以做到百分百全面覆蓋。林鄭又稱，從圍封檢測數字分析有四分一人染疫，若以全港740萬人口推算，有180萬人已中招，但與學者估算仍偏低，承認目前感染數字，應超過每日呈報的累積數字。



▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



+ 15

林鄭月娥表示，目前每日核酸檢測可達30萬次，強檢檢測行動包括圍封檢測及強制檢測公告，相信有關經驗為日後推行全民檢測有參考價值。

大埔廣福邨4廈四分一人感染

她指出，第五波至今已展開287次圍封強檢行動，即平均每日3、4次，大多數可於24小時內完成，近一周找到的確診個案比例已跌至單位數。以大埔廣福邨為例，上周末集中其4座大廈圍封強檢，期間有5,383人受檢，找到263宗確診個案，中招率達4.9%，屬相對低的比例，但她指有1,149名居民稱早前曾確診而無須再檢（佔約兩成），故認為4座大廈有1/4居民已先後感染。

廣福邨污水病毒量特別高

翻查資料，大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓及廣禮樓上周五（25日）被圍封，翌日廣平樓及廣祐樓亦被圍封，昨日再圍封廣義樓，合共發現419宗陽性個案，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。林鄭表示，由於發現廣福邨污水病毒量特別高，故集中資源冀盡快找出感染者，倘日後其他地方有同樣情況，能力容許下亦會一次過推行。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



+ 6

圍封檢測數字分析有四分一人染疫

她又指，目前確診個案超過100萬，但常理分析應不止該數目，從圍封檢測數字分析有1/4人染疫，由此推算全港740萬人中有180萬人染疫，但相對學者估算仍屬偏低，亦難以估計實際數字，承認目前感染數字多於每日呈報的累積數字。

罰萬元仍有人不遵從

在執法過程中，林鄭表示，在第五波圍封期間有2,800名居民無接受檢測，佔整體3.5%，雖違例要繳付1萬元罰款，但仍有人不遵從。她又指，即使政府人員上門拍門要求居民下樓檢測，行動中仍有16,710戶沒有應門（佔拍門戶數10.5%），故認為強制圍封檢測難以做到百分百全面覆蓋。她重申，無遵從公告規定屬刑事罪行，呼籲市民守法及配合政府抗疫措施，才能及早壓抑疫情，恢復社交及經濟活動。

林鄭月娥表示，無遵從強檢公告規定屬刑事罪行，呼籲市民守法及配合政府抗疫措施，才能及早壓抑疫情，恢復社交及經濟活動。

相信強制檢測公告仍是有效工具

在強制檢測公告方面，林鄭指出第五波以來食物及衞生局共就2,118個地點發出公告，早前重推後發現檢測量平穩、無突然飆升趨勢，每日進行約8萬次檢測，相信目前檢測能力足以應付。以3月25日為例，發現初步陽性個案佔6.3%，故她相信仍是有效工具。

虛報快測陽性佔極少數

至於日趨普及的快速抗原檢測，林鄭亦認為屬有用、普及的篩查工具，20分鐘已得知結果，政府倉庫每日供應100至200萬包。她透露，日後向全港住戶派發的防疫物資包，已預留7,000萬套快測包，呼籲市民多用、並主動呈報，讓衞生防護中心掌握確診情況，提供適切的隔離及治療。她指出，近40萬自行呈報的陽性個案中，經抽查後發現虛報佔極少數，形容市民廣泛應用及誠實呈報，有利抗疫工作。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼

