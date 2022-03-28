疫情｜遺體增殮房存放空間增3.4倍至4600個　非解剖個案2日可認領

第五波疫情持續，本港死亡率高企，早前公眾殮房存放遺體的空間不足，引來社會大眾關注。衞生署署長林文健今日（28日）公布，過去1個月需處理的遺體倍數增加，政府已推出三項應變措施，包括盡快增加公眾殮房容量、加快處理流程及辦理手續、為有需要的市民提供情緒輔導。



其中，目前遺體總存放量，已由原先的1,350個，增加至現時逾4,600個；辨認遺體由每日數十宗個案，增至每日處理200宗；並設立情緒支援熱線服務至4月30日。



過去1個月需處理的遺體倍數增加

林文健表示，自第五波疫情爆發以來，於公立醫院離世的人數急升，尤其於2月下旬至3月上旬的高峰期，不少病人於急症室病逝，亦有病人送往急症室前已離世，全被運送到公眾殮房，因此過去1個月需處理的遺體倍數增加。

林指，對病人的離世感到非常難過，對親屬致以深切尉問，又指明白他們的傷痛壓力，知道親屬希望盡快領取遺體，以便處理後事，因此政府推出三項應變措施，包括盡快增加公眾殮房容量、加快處理流程及辦理手續、為有需要的市民提供情緒輔導。

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推出三項臨時應急措施 遺體總存放量增至4600個

首先於增加公眾殮房容量方面，現時衛生署有三間公眾殮房，包括富山殮房、葵涌殮房及域多利亞殮房，提供共506個存放空間。林指，第五波疫情來臨時，已透過重開九龍殮房，及增設20個流動冷凍櫃，額外增加240個存放空間，以及增強其他設施，一共增加1,350個存放空間。

惟疫情急劇變化及遺體數目不斷上升，故1,350個存放空間亦不敷應用，當時已推出三個緊急應變措施：

1）東華三院由3月1日起，提供45個寰宇殯儀館的存放空間，亦有兩間護養院提供40個存放空間，當中包括香港防癌會賽馬會癌症康復中心，分別已於3月4日及3月7日開始使用。



2）獲得多個政府部門協助，在富山殮房附近設立新的遺體設施，共放置61個冷凍櫃，能額外增加2,700個存放空間。



3）再建設新的富山殮房，可額外提供800個存放空間，並得到建築署的支持，當中有500個已提前於3月25日交付使用。



林總結指，現時遺體總存放量已由原先的1,350個，增加至現時逾4,600個。隨著急症室的病人數目回穩，壓力已逐漸紓緩，但仍會密切留意使用量，有需要時會進一步增加存放量。

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加開遺體辨認時段 每日處理200宗個案

至於理順流程及增加人手方面，林文健解釋，於急症室或在送院前離世的個案，須由警方預約家屬，家屬在公眾殮房與法醫官會面並辨認遺體、或申請豁免解剖後，再由法醫官向死因裁判官呈報，以決定是否批出屍體埋葬或火葬證明書，獲得批准才可領取遺體。

林表示，一系列的程序須一絲不苟，由於涉及死因裁判庭的運作，因此已調派逾70名公務員及非公務員，包括醫生、藥劑師、科學主任等；亦於周六加開遺體辨認時段，九龍殮房亦重開並於周日上午提供服務。

衛生署與死因裁判庭及警方，將合作制訂措施，除了需要解剖的個案，家屬可於兩日內取得火葬證明書，並可選擇於即日或其後領取遺體。至今，富山公眾殮房的新增設施，已安放共1,800具遺體，家屬於過去一周，已在警方的安排下，陸續前往辨認遺體。林公布由今日起，將由處理每日數十個案，增至處理200個。

至於非公眾殮房處理的死亡個案，聯合辦事處包括入境處、食環署、衛生署亦延長服務時間，以便市民即日完成死亡登記的領葬事宜。

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設情緒支援熱線服務至4月30日

最後情緒輔導方面，林文健表示，任何人如有需要，可致電情緒支援熱線「9814 1325」， 服務時間為3月22日至4月30日，早上9時至晚上9時，由臨床心理學家為市民提供情緒支援，亦將加派人手處理查詢。