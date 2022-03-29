確診大廈｜確診降疫廈反升　多458幢大廈上榜　元朗成新災區

第五波疫情確診個案回落，昨日（28日）終跌穿8,000關口，新增7,685宗確診．連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，惟「疫廈」數字卻有所回升。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,387幢大廈有人確診，較前日的6,120幢大廈增加267幢。



元朗區共558幢大廈上榜，成十八區中最多疫廈的地區；其次為油尖旺區及東區，分別有513幢及509幢大廈有人確診。至於新上榜的458幢大廈，元朗區佔102幢，由村屋至豪宅如溱柏、翹翠峰等均有上榜；其次為油尖旺，有52幢新增疫廈。



▼部份新上榜確診大廈▼



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元朗區昨增102幢疫廈

衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,387幢大廈有人確診，當中558幢位於元朗區；新上榜的458幢大廈中，元朗區亦佔102幢，屬十八區中最多。

包括私人屋苑豪宅及村屋

元朗區疫廈中不乏私人屋苑，新上榜大廈中更包括溱柏、翹翠峰等豪宅；另有不少位於近郊的村屋有人確診，包括塘頭埔村、山下村等。至於公屋及居屋方面，亦新增14幢新上榜大廈，令區內有人確診的公屋及居屋大廈總數達175幢，天水圍北情況猶為嚴重，天華邨、天恒邨、天逸邨、天晴邨等多個屋邨逾半大廈有人確診，反映該處疫情仍然嚴峻。

▼3月28日 確診大廈名單▼



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油尖旺僅次元朗增52幢新疫廈

其次是油尖旺區及東區，分別有513幢及509幢大廈有人確診。當中油尖旺區亦有52幢大廈新上榜，數字僅次於元朗區。在這些新上榜大廈中，港灣豪庭、利奧坊．凱岸等高尚住宅；另有兩間酒店上榜，包括海灣軒海景酒店、及智選假日酒店。而東區有509幢大廈，當中有20幢大廈屬新上榜，包括慧景園、富麗園等。

另有七區均有超過300幢疫廈，包括深水埗區、黃大仙區、九龍城區、觀塘區、灣仔區、西貢區、及荃灣區。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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仍有32幢紀律部隊及公務員宿舍有確診個案

至於紀律部隊及公務員宿舍，昨日名單中共有32幢，較前日新增2幢，分別是位於南區的黃竹坑警察宿舍A座、以及位於西貢的消防處百勝角已婚人員宿舍1座。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼

