快速測試分析系統啟用　T線顏色判斷病毒量　已申報確診者免費用

本港新冠肺炎疫情持續，快速測試日漸普及。不過與核酸測試相比，快速測試未能得知感染者病毒量。香港生物科技協會研發網上系統「ART-Quant」，今日（29日）正式啟用，可供確診人士上載快速測試棒圖片，從「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量。

系統每次收費50元，在本港已向衞生署申報的確診者，只需提供身份證號碼及電話號碼等資料作驗證，便可免費使用。協會表示，早前曾為目前市面上快速測試棒進行準確度測試，認為大部份適用這系統。



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01早前報道：

AI依快速測試T線深淺判斷病毒量 生物科技協會設20萬次免費使用

香港生物科技協會主席于常海表示，核酸測試雖可得知病毒量，但結果需時，加上成本較高。因此團隊研發系統「ART-Quant」，透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，了解其感染階段。團隊解釋，T線愈深色，代表用家體內抗原數值高，抗原亦與病毒量成正比。

上載照片後須回答健康評估問題

用戶可使用所有牌子的快速測試棒，團隊建議用戶應拍攝及上傳三張同一測試棒的照片，令系統可透過統計學及圖像處理等技術，減低對焦和光線等環境因素的影響。另外，團隊指檢測結果需能看見C線，因沒有C線表示檢測結果無效；另亦須避免放置測試棒超過30分鐘。上載照片後，用戶須回答健康評估問題，系統隨即會顯示結果，並提供健康建議。如用戶上載數天的測試結果後，系統可提供病情進展曲線圖。

見病毒量高可作準備

于常海希望病人透過系統得知病毒量後，如見到病毒量愈來愈高，可以有定心理準備搵定藥；如果見到開始好轉，病毒量愈來愈低，就可以放鬆啲。ART-Quant目前開放予全港陽性市民免費使用，市民需輸入身份證號碼及電話號碼作驗證，並須上載三張快速測試棒相片。

資料一個月後銷毀

他又指，目前已有500人使用過系統，並解釋提供身份證號碼只作驗證用途，確保用戶是港人，資料會於一個月後銷毀。他又提醒，使用快速測試不應一起床就使用，因早上起床鼻好乾，反而取出的樣本未必準確，可待梳洗後再作測試。創新及科技局局長薛永恒出席記者會表示，本港創科界應對疫情作很大努力，認為ART-Quant正是「過往政府投放資源支持本地創新初見成效，相信創科界幫助下有能力克服疫情」。

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