AI依快速測試T線深淺判斷病毒量　生物科技協會設20萬次免費使用

本港新冠肺炎疫情嚴峻，快速測試愈來愈普及，不過有別於檢酸檢測，快速測試只可分辨陽性及陰性。香港生物科技協會研發網上系統，可透過AI人工智能分析快速測試棒「T線」顏色深淺，判斷用家體內病毒量，從而了解其感染階段。連同填寫資料等，估計5分鐘可有結果。系統每次收費為50元，現時獲慈善團體贊助，有20萬人次可免費使用。

協會希望可在隔離設施及公立醫院中應用系統。立法會議員黃英豪就指，曾參觀多個社區隔離設施，當中不少病人「日日等（檢測）結果，唔知幾時走得，等到要心理輔導」。他認為如可在隔離設施中使用系統，讓病人了解其康復情況，可減少焦慮及令病人更放心。



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即使T線不顯著 系統仍可偵測到

雖然快速測試愈來愈多市民使用，不過其結果只可簡單分為陽性「兩條線」，以及陰性時出現的「一條線」。香港生物科技協會主席于常海認為，現時不少確診者要居家隔離，「快速測試淨係知陰定陽都無咩用，好似一段黑暗嘅旅程咁。」因此其團隊以兩個月時間研發出「ART-Quant」網上平台，成本約六位數字，「希望可以好似一盞燈咁，等病人知道身體發生緊咩事，點同病毒打仗。」

ART-Quant可根據快速測試棒「T線」深淺，判斷病人抗原數值，而抗原數值則與病毒量成正比，數值愈高體內病毒量亦愈高。團隊內人工智能研發工程師陳永昌強調，即使T線微弱，甚至肉眼難以看見，系統亦可偵測到，故可提醒病人體內仍有病毒，或暫避免外出。

上載3張同一測試棒相片助提高準確性

在使用ART-Quant時，用家要上載快速測試棒圖片，陳永昌指最理想是上載三張同一快測棒相片，系統可更準確地分析。其後用家亦要填寫健康評估，回答發病時間、病徵等問題。完成後用家約等候數秒便可得知結果，報告中會分析其抗原數值及感染階段，並預測用家其後會出現甚麼情況，亦有建議用家可準備的物資及如何減輕病情。

團隊中的銷售主管洪敬軒正是ART-Quant面世前的試用者。他與家人於上月底染疫，其母親出現發燒及全身無力等病徵，當時感無助，故與家人試用系統。「病徵出現時間同分析感染階段好吻合，知道咩階段就好適合嘅作戰策略」，他笑言母親在快測棒出現「一條線」後亦繼續用系統，確保已沒有病毒才出外。

于常海倡公立醫院應用系統

于常海希望可在公立醫院中應用系統，節省使用檢酸檢測的成本及時間，而醫生亦可透過系統了解病人情況，「病人可以少啲人照顧都得，醫護唔使咁辛苦。」他又指，如確診者使用系統後有需要，可預約視像診症等遠程醫療服務。

現時每次收50元

另外，ART-Quant現時每次收費為50元，不過市民如使用與生物科技協會合作的「Sunlight－金沃夫」快速測試，只要輸入盒上的防偽號碼就可免費使用；如使用其他牌子，黃乾亨基金會亦資助20萬人次免費使用系統。

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