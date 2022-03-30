中大研究發現1型糖尿病成人新症發病率高　男性患者較女性多

傳統認為1型糖尿病多是從兒童時期便病發，香港中文大學醫學院領導的一項國際糖尿病研究發現，成人1型糖尿病的新症發病率較預期高，新症個案更不會隨着年齡增長而下降，不少病例是晚年才發病。此外，成人1型糖尿病的發病率會因地理區域有所差異，男性的發病率整體較女性高。



1型糖尿病發病率會隨着年齡增長而增加。（中大圖片）

1型糖尿病是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，需要終生使用胰島素治療。是次研究分析了1990年至2021年間來自32個國家和地區共46項有關1型糖尿病的研究，發現新症數量沒有如傳統認為，會隨着年齡增長而下降。成年期才發病的個案中，1型糖尿病佔一定比例。

在按年齡組別（20至39歲、40至59歲 和60歲或以上）報告1型糖尿病發病率的12項研究中，有五項（42%）報告顯示1型糖尿病發病率會隨着年齡增長而增加。

馬青雲表示，如日後能準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出1型或2型糖尿病，將成為改善個人化糖尿病治療的關鍵。（中大圖片）

研究亦調查了成人1型糖尿病個案的全球分佈情況，發現各地的每年發病率有差異。其中發病率最低的中國，每10萬人約有1人發病，發病率最高的瑞典每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍。此外，在26份有關男性和女性1型糖尿病發病率的研究中，92%報告顯示成年男性的發病率高於女性。

負責統籌該研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，大多新確診的糖尿病成年患者被診斷為2型糖尿病，可於早期通過口服藥物控制病情。然而，現時面對的實際挑戰是如何準確識別潛在的1型糖尿病個案，確保患者及早獲得胰島素治療。如日後能準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出1型或2型糖尿病，將成為改善個人化糖尿病治療的關鍵。

有關研究結果已於醫學期刊Diabetes Care中刊登。