電費補貼｜1000元補貼分12期發放最快6月入戶口　每月共補貼130元

【電費補貼】新一份《財政預算案》宣布，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000 元的電費補貼。財經事務及庫務局今（30日）向立法會財經事務委員會提交文件指，將連續11個月，在每月首日向用戶的戶口注入80元，並在第12個月注入120元，第一期補貼預計會在今年6月注入。

政府早前亦推出電費紓緩計劃 ，由2019年1月1日起，連續60個月在每月首日向合資格的電力住宅用戶戶口存入50元。連同新的電費補貼，兩項補貼合計令兩電用戶，每月補貼額增至130元。



新一份《財政預算案》宣布，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000 元的電費補貼。（資料圖片）

文件指出，第一期補貼預計會在今年年6月注入戶口，有關補貼額只可用作抵銷同一戶口帳單所示的電費 ，直至2024年12月底，即新補貼計劃有效期約兩年半。

連同電費紓緩計劃補貼 每戶每月合計補貼130元

政府早前亦推出電費紓緩計劃 ，由2019年1月1日起，連續60個月在每月首日向合資格的電力住宅用戶戶口存入50元。當局表示，待以往補貼計劃下未用的補貼和電費紓緩計劃下發放的金額悉數用盡後，才會扣減新補貼計劃下提供的補貼，直至其限期屆滿為止。

當局指出，因應新補貼計劃安排，把以往補貼計劃的限期，一律由2023年12月31日延長至2024年12月31日，使以往補貼計劃的未用補貼連同在新補貼計劃下注入的補貼，均可用作支付帳單所示的電費，直至限期屆滿為止，會按情況檢討是否有需要再度延長限期。

政府計劃連續11個月，在每月首日向用戶的戶口注入80元，並在第12個月注入120元，第一期補貼預計會在今年6月注入。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

財經事務及庫務局向合資格的住宅用戶戶口提供電費補貼的核准承擔總額為307億元。由於兩電有約280萬個電力住宅用戶戶口，在新補貼計劃下發放的補貼總額預計約為28億元。如《2022年撥款條例草案》獲得通過，現時的承擔額將增至335億元。