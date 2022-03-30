疫情｜新增確診回落至7000宗以下　張竹君指院舍疫情未受控

本港新冠病毒確診個案連續第五日新增少於一萬宗，今日（30日）新增6,981宗確診，從當峰回落後首低於7,000宗關口。今日未有新增院舍爆疫，不過在已有人染疫的院舍中，再多約100名院友確診，但低於昨日的逾百宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指院舍爆疫仍未算受控。



醫管局亦呈報再多135宗死亡個案，第五波至今離世患者增至7,493人，病死率升至0.66%新高。衞生防護中心表示，本港仍有大批市民未染疫，呼籲未打針或未打齊三針人士盡快接種疫苗。



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單日確診人數回落8% 院舍仍增約百人染疫

本港新增6,981宗確診，包括2,994宗核酸檢測陽性個案，其中5宗屬輸入個案，另有3,987宗快速抗原測試陽性呈報個案，總數較前一日7,596宗少8%；第五波累計個案增至逾113.8萬宗，兩年來總計115萬人染疫。昨日沒有新增院舍出現個案或爆發情況，但在已呈報的院舍中，再新增約100宗個案，數字較早前減少，張竹君指院舍爆疫仍未算受控。

張竹君表示，雖然整體數字稍回落，根據兩間大學預測，有大量患者或在這段期間感染，亦有大批人口未受感染，呼籲未打針或未打齊針的人士盡快接種疫苗。

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濫藥男因血管瘤失血過多致死 曾快測陽性

在死亡個案方面，新增135宗個案由醫管局呈報，第五波至今累計個案增至7,493宗，年齡介乎11個月至112歲，病死率上升至0.66%。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞補充指，昨有117名對新冠病毒呈陽性的病人離世，年齡介乎41至105歲，其中57人來自院舍，有63人未曾打針，而已接種第一針、第兩針及第三針人士分別各佔34人、19人及1人；當中65歲或以上長者佔111人。由於數據滯後，在2月25日至3月28日有18人離世未公布，年齡介乎47至97歲。

在年輕患者方面，其中一名41歲男子有用針筒濫藥記錄，在近大腿位置有假性血管瘤，他在3月28日因血管瘤出血入院，但失血過多致死，他亦早在3月13日經快速測試已發現陽性，何婉霞指其死因或與新冠肺炎無關。另有一名患腎衰竭、多樣內分泌腺失調、亦曾出現急性出血性中風的52歲男患者離世。此外，分別有一名45歲及58歲患癌確診者離世。

一歲男童昏迷送院亡 快測呈陰性

此外，今日長沙灣有一名男童發燒三日後昏迷不治。何婉霞表示，該名12個月大的男童今早約8時昏迷，送往明愛醫院急症室搶救，約10時死亡，快速檢測呈陰性，個案會轉交死因裁判官檢視。

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