清明交通｜九巴8特別線往曾咀、和合石等墳場　新巴城巴18線改道

【清明/九巴/新巴/城巴】下周三（4月5日）為清明節，專營巴士營辦商會在當日增加路線，前往各墳場方便孝子賢孫前往掃墓。

九巴宣布，會開辦8條特別路線，分別前往荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場等。新巴城巴則有多條巴士線途經香港華人基督教聯會薄扶林道墳場、香港仔華人永遠墳場及歌連臣角火葬場，不過有18條巴士線會改道，5條路線暫停服務。



▼2021年 曾咀靈灰安置所啟用後首個清明節▼



九巴於清明節期間，開辦8條特別路線，其中5條路線目的地為和合石墳場，包括由屯門市中心、紅磡站、平田、粉嶺站開出；至於屯門曾咀靈灰安置所有兩條巴士線，總站分別設於屯門公路轉車站及屯門站總站；荃灣華人永遠墳場亦有一條巴士線，由葵芳站（葵仁路）開出，票價視乎車程長短，介乎5.1至21元。

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新巴城巴5條巴士線於清明節期間暫停服務

新巴城巴亦有多條路線會途經港島區的墳場及火葬場，包括11條路線經香港仔華人永遠墳場，兩條往香港華人基督教聯會薄扶林道墳場，一條經歌連臣角火葬場。

城巴及新巴18條路線將於清明節期間實施臨時改道及巴士站臨時遷移安排，包括新巴8H、9、81、82、106、682、694、971及X9號線，以及城巴8X、19、43M、118、606、606X、780、780P及A12號線。

另外，城巴347號線及新巴9C、388、389、971R號線於清明節期間將不設服務。

各條前往柴灣及南區各墳場的路線。（新巴城巴圖片）

▼2021年清明節 將軍澳華人永遠墳場多人上山祭祖▼

