母親染疫幸獲朋友相助　抗疫包義工帶兩女出分力︰有能力就幫下手

政府周六起將向全港住戶派發350萬個防疫包，其中在將軍澳寶林體育館，今早（31日）有多名義工負責包裝抗疫包。有母親帶同兩名女兒一同做義工，她坦言早前因有家人在方艙醫院工作，及後感染其同住長者，當時任何藥物都無法紓緩病情，幸有朋友伸出援手，安排私人醫生視像診症，否則後果不敢想像，「體會到疫情下要互相幫忙，有能力就幫下手。」



陳太與兩名女兒一同到場，兩名女兒更成為最場年紀最細的義工。（李澤彤攝）

陳太今日與兩名女兒一同做義工，更笑言最近女兒最近已甚少外出，今日難得可「放風」，「剩係打針有正式出過去。」

陳太兩位女兒分別7歲及12歲，是將軍澳寶林體育館內，全場年紀最輕的義工。雖然今日義工的工作只負責包裝，但陳太表示，連續包裝紙箱亦不輕鬆，「要彎住條腰，大女都話攰。」後來兩姊妹想到分工，姐姐索性跪下在地上包裝，妹妹則負責推紙箱。

母親染疫曾獲支援 盼盡所能出一分力

陳太太表示，決定做義工與母親早前染疫的經歷有關，其胞弟於方艙醫院工作，但不幸染疫，之後感染同住的母親，「都69歲，又喉嚨痛又發燒，痛到吞口水都痛，食嘢又食唔到，飲水都飲唔到。」

陳太太憶述，當時一家相當無助，即使母親試過坊間大部份的中藥西藥，但都無效，而當時疫情嚴峻，政府的求助電話、急症室已爆滿，「我媽咪都好忍得痛，都生咗咁多個小朋友，但佢嗰陣痛到我哋乜都幫唔到。」幸好她同事的丈夫是私人醫生，故立即安排視像診症，母親服藥後已大大改善。現時她母親及弟弟亦已康復，陳太太坦言，倘當時沒有朋友伸出援手，情況不敢想像。

她續說，明白守望相助的重要，自己雖未如醫護人員般有能力，但亦希望盡自己所能，為社區出一分力。

陳太太的7歲女兒負責推紙箱，與姐姐一同合作。（受訪者提供）

退休七旬夫婦檔義工︰憶起工廠生活 幫到人就開心

年屆七旬的歐先生及歐太太今日「夫婦檔」上陣做義工，歐太太表示，雖然現已退休，但做包裝義工的過程，令她想起年輕時在工廠工作的生活，「年輕時做電子廠，都係流水式工作，每人做一樣。」他們又指，做義工有滿足感，「助己助人，幫到人就開心。」

66歲的義工潘女士亦說，早前同住的媳婦確診，當時家中的快速測試劑不足，曾多次致電政府熱線不果，後來終於打通，但對方只叫家人自行購買，「最驚係原來自己都確診，但落街感染到人。」她說，感受過無助的經歷，故決定今次親自做義工。

歐先生及歐太雖然年屆七旬，但亦親自到場當義工，又坦言憶起從前在工廠工作的點滴。（李澤彤攝）

方國珊︰招募義工無困難 有康復者主動報名

西貢區議員方國珊表示，今次包裝行動將一連兩日進行，義工分別要將快速測試劑、藥物、口罩等包好。

方國珊指，每天約有60至80名義工參與工作，當中亦有制服團體提供協助。方坦言，當初招募義工時並無困難，「好出奇！大家都積極。」她透露，有人早前確診，如今亦主動當義工，最大年紀的義工更已約80歲。