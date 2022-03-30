新冠疫苗｜過敏協會指近9成受訪過敏者已接種1劑疫苗　籲安心打針

新冠疫情肆虐兩年多，政府一直鼓勵市民接種疫苗作保護，然而亦有不少市民因擔心疫苗副作用過大，包括有機會誘發嚴重敏感反應而卻步。香港過敏協會本月進行問卷調查，180名受訪會員中，近九成已接種至少一劑新冠疫苗，在已接種一劑或以上新冠疫苗的受訪者中，只有5%出現需要求醫的不良反應。過敏病科醫生表示，只有兩個情況下需要考慮及評估是否適合接種新冠疫苗，包括多於一種藥物有即時及嚴重過敏反應，或試過接種一劑疫苗後有即時過敏性反應，否則大部分人均適合接種新冠疫苗。



香港過敏協會本月進行問卷調查，180名受訪會員中，近九成已接種至少一劑新冠疫苗。（資料圖片）

僅5%受訪者針後現需求醫的不良反應

香港過敏協會在本月進行問卷調查，共訪問了180名5歲至76歲會員，當中有68%有濕疹問題、37%有過敏性鼻炎、21%有食物過敏、7%有哮喘、6%有藥物過敏以及3%有過敏性休克。89%受訪者已接種至少一劑新冠肺炎疫苗、55%已接種至少兩劑新冠肺炎疫苗、34%已接種三劑新冠肺炎疫苗，當中71%受訪者接種復必泰疫苗，29%接種科興疫苗，只有5%在接種疫苗後出現需要求醫的不良反應。

免疫及過敏病科醫生李曦表示，養和及港大研究指近98%過敏者均適合注射疫苗，而且超過一半求診人士其實毋須經由過敏專科事先進行過敏評估。他指有過敏性休克或有多種藥物過敏病史，並有哮喘、濕疹、食物敏感、鼻炎或蕁麻疹併發的病史，與可否接種新冠疫苗並無關聯。

如懷疑輔料過敏亦可接種科興疫苗

李醫生表示，理解有過敏病史的人士，擔心接種疫苗會否引發嚴重過敏反應，但強調只有兩個情況下，市民才需要考慮及評估是否適合接種新冠疫苗，包括多於一種藥物有即時及嚴重過敏反應，例如醫生懷疑輔料（PEG）過敏，便可尋求醫生評估，但亦未必需要過敏科評估，且適合接種PEG-free疫苗包括科興疫苗，「輔料過敏是極罕有問題，平均每個國家只得一至兩個個案，如果真的有輔料過敏，便不只是應否接種疫苗問題，而是生活上每件事都需要很小心。」第二是懷疑對接種的第一劑新冠疫苗有過敏反應，便可尋求醫生評估，如反應輕微其實亦可以繼續接種疫苗。

兒童免疫、過敏及傳染病科醫生何學工則表示，明白不少人在接種疫苗前後均感到緊張，但經他接觸的個案中，接種第一針疫苗後有很大反應的人數不多。（資料圖片）

醫生評估比做測試更重要

兒童免疫、過敏及傳染病科醫生何學工則表示，明白不少人在接種疫苗前後均感到緊張，但經他接觸的個案中，接種第一針疫苗後有很大反應的人數不多，「真係有事嘅喺現場會即時有反應，有好多打完兩三日，過敏情況轉差，例如濕疹多咗，呢啲好難決定係咪由疫苗引發，好多時用少少藥已經好快處理到。」何醫生亦指，過敏症在兒科是常見問題，「5%小童懷疑有食物敏感，5至10%有哮喘，平均5個亦有1個有濕疹」，他呼籲市民若有疑慮可向家庭醫生尋求評估，「唔一定係過敏問題，最重要係醫生評估，而唔係做測試。」

有市民指其89歲父親去年9月接種第二劑科興疫苗後，至12月首次出現濕疹問題，病情至今一直反覆，亦曾向中西醫求診，故仍在考慮是否接種第三劑疫苗。何醫生回應指，針後三個月才出現濕疹，未必與疫苗有關，「疫情下好多人濕疹發作，例如因為情緒問題、缺乏陽光、缺乏運動、長時間戴口罩等，都是誘因」，他形容新冠肺炎是老人殺手病，接種三劑疫苗非常重要，如針後有不適，可通過其他藥物治療舒緩。

有48歲自小對非類固醇抗發炎藥（NSAID）、亞士匹靈（Aspin）、必理痛（Panadol）及塑膠類物質敏感的人士表示，月初接種第一針復必泰後，出現心跳加速至每分鐘120，晚上眼睛出現水腫，翌日需求醫，醫生表示他有多種藥物敏感，建議他首針應接種科興，故他正考慮第二針應否改為接種科興。李醫生回應指，接種疫苗後若非即時出現嚴重過敏反應，未必是過敏問題，應按照指引第二針繼續接種復必泰，「打完嗰晚先心跳快，好多人都會，而且夜晚先開始水腫，不是即時過敏反應。」