前區議員葉子祈涉脫口罩　官指染疫可關乎生死　判緩刑和罰款8萬

時任西貢區議員葉子祈涉去年乘搭巴士時脫去口罩，被裁定違反防疫規例和誤導警務人員等4罪罪成。辯方今日（1日）呈上其求情信，當中提及葉承認自己行為幼稚及愚蠢。裁判官判刑指，感染新冠肺炎可以關乎生死存亡，加上疫症的傳播影響經濟及公眾的生活，但被告卻違防疫規例，又認為他不尊重司法公正，本打算判他即時入獄8個月，但考慮到本案因疫情多番押後，情況不尋常，終判他緩刑30個月，但提高罰款至8萬元。



被告葉子祈，26歲，報稱無業。他被票控於2021年5月7日，在將軍澳隧道巴士轉乘站的796C巴士上，無合理辯解下沒有佩戴口罩。此外，他亦被控誤導警務人員、公眾滋擾和故意阻撓巴士司機罪。

他早前被裁定所有控罪罪成，但由於他與裁判官先後染疫，判刑押後至今日。

被告在求情信承認自己幼稚、愚蠢、無知

辯方呈上被告的求情信，他在信中承認自己幼稚、愚蠢、無知，亦對於令家人擔心感到羞愧，承諾不會再犯。辯方續求情指，從多封求情信可見，被告擁有良好品格，在區議會工作時勸𡚒，案中構成的阻礙維持只約1小時，而被告亦已還押44天，望可判緩刑。

裁判官杜浩成指，本案涉及兩方面的重大公眾利益，其一是被告向調查的警員說謊，行為事實上涉妨礙公司公正；其二是被告違反為對抗疫情的合法防疫規例。杜官指出，感染新冠肺炎可以關乎生死存亡，同時疫症的傳播影響經濟及公眾的生活。

裁判官指有權不同意政府防疫政策 卻無權違反法律

杜官認為，被告行為顯示他並不尊重司法公正，雖然限制市民在交通工具戴口罩影響他們的自由，但法例是為了保障公眾健康。即使任何人都有權不同意政府防疫政策，但卻無權違反法律，原本判他要即時監禁8個月及罰款7000元。

不過，杜官考慮到本案因疫情多番押後，令被告獲判刑的期望多次落空，屬於不尋常的情況，加上他已還押44天，決定判緩刑30個月，但由於本案涉重大公眾利益，所以同時提高罰款至8萬元。

案件編號：KTCC1368、KTS 9461/2021