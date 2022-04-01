疫苗通行證｜今起社福機構實行　羅致光不點名斥社總調查缺代表性

政府推出「疫苗通行證」，未打針市民不可進入若干場所。社會福利署今日（4月1日）表示，「疫苗通行證」已於今日起，在各資助或津助機構，以及福利服務單位實施，相關機構的僱員，必須至少已接種一劑新冠疫苗，才可繼續提供服務。



勞工及福利局局長羅致光指出，現時3歲以上人口組別超過九成已接種首劑疫苗，不點名批評香港社會工作者總工會，對其調查指有38%業界社工仍未接種抱懷疑，「我們不應輕信一份缺乏代表性及有誤導性的調查」。該會稱調查訪問了280名社工。



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5月底前須打第二劑

社署表示，今日已致函通知各非政府機構「疫苗通行證」的更新安排，配合最新的接種時間表。該署指，更新安排包括要求員工於今年5月底或以前，完成接種第二劑疫苗，以及在完成接種第二劑疫苗的6個月內，接種第三劑。

持醫生證明書員工須每7天一檢

社署指，「疫苗通行證」安排並不適用於持有效醫生證明，顯示不適合接種新冠疫苗的員工，不過他們須每7天接受一次病毒測試。社署續指，「疫苗通行證」是重要的防疫措施，接種疫苗能有效避免患者患上重症，更可減低患者死亡的風險，並呼籲社福界同工接種疫苗，保障自己、家人、服務使用者、同事，以至整體社會。

社會福利署表示，「疫苗通行證」已於4月1日起在各資助或津助機構／福利服務單位實施（資料圖片）

羅致光：疫苗通行證」是重要防疫抗疫措施

勞工及福利局局長羅致光下午在 Facebook專頁指出，第五波疫情和海內外經驗顯示，接種疫苗是確保生命安全和身體健康的最有效措施，因此「疫苗通行證」是重要的防疫抗疫措施，更多人接種疫苗可讓香港市民安全恢復正常日常生活，強調各機構和服務單位的工作人員接種新冠疫苗，不單是保護自己，亦是為服務使用者、其他工作人員提供更大保障。

羅致光表示，相信絕大部分社會福利員工都會為己為人，既珍惜自己的健康，更會保障其服務的弱勢群體的健康，避免自己及他人感染新冠病毒和減低重病的風險。

勞工及福利局長羅致光重申，疫苗通行證」是重要的防疫抗疫措施，相信絕大部分社工都會為己為人，減低自己及他人感染風險。(資料圖片)

他指現時3歲以上人口組別，超過九成已接種首劑疫苗，「因此我們不應輕信一份缺乏代表性及有誤導性的調查，指38%的業界社工仍未接種。我感謝所有社福員工，在疫情期間緊守崗位，為弱勢社群提供殷切的支援和服務。」

香港社會工作者總工會上周公布，自社署2月發出疫苗通行證工作安排信件後，即接獲大量同工求助及查詢，該會隨即在3月4日至14日期間進行問卷調查，訪問280名社福機構受聘員工，當中包括不少年資在4年以上，結果顯示37.9%表示未接種疫苗。

社總又指，調查亦發現有52.5%受訪前線員工稱其機構有相關安排，形容強迫員工自願離職代替解僱如同剝削，並擔心前線流失形成人手荒，建議社署放寬要求，允許定期檢測取代接種疫苗。

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