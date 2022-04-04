行山熱點驚現數十米長有色紙巾「排泄線」　環團籲勿糟蹋大自然

疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。

有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。



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遊人口罩、快速測試劑用後棄山野

環保團體綠惜地球，在今年1月8日至3月20日舉行結合淨山、廢物調查及競賽的慈善活動，共227人次出席79場行動，在城門、流水響、千島湖、大潭、元荃古道等熱門山徑，合共清理共14,495件垃圾，累計涉足逾1,000公里山徑，相當於麥理浩徑十倍長度。

不過山野發現的垃圾種類，亦緊貼疫情市況。在山徑中義工除發現隨處棄置的口罩，更發現有使用過的新冠病毒快速測試劑。

在粉嶺流水響賞落雨松旺季，環團在行動中清理逾千件垃圾。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

紙巾類垃圾佔三成 馬鞍山昂平「紙巾花」滿地

調查發現，排名山徑垃圾「榜首」的是紙巾，連同濕紙巾及其包裝袋，佔環團收拾的整體垃圾32%，較2019年同類調查多約一半。紙巾類垃圾蹤跡除遍布山徑、車輛可達的山徑路旁、涼亭等，還有觀賞日出日落等景點。就連山徑旁的植物叢，以及野外露營場地一帶，也發現紙巾，環團估計是遊人在便溺後棄置。

綠惜地球以馬鞍山昂平大草地為例，指該處經常出現滿地「紙巾花」。粉嶺流水響觀賞落雨松旺季，環團在行動中清理逾千件垃圾，至於觀賞芒草勝地大東山，亦曾清理超過700件垃圾。

露營場地附近現數十米長的「排泄線」

郊野公園內露營設施自2020年7月15日起暫時關閉至今，但仍無阻市民自行在非營地紮營。調查期間，曾見過一堆堆發霉染色的紙巾，甚至是整袋糞便，在植樹場亦發現連綿數十米長，包括有色紙巾的「排泄線」，稍有不慎隨時誤踩「地雷」。

疫情下市民無法外遊，不少人選擇改為到郊外遊玩，假期間多個露營地點「逼爆」。（資料圖片／梁鵬威）

紙巾自然分解需時 環團籲遊人帶走棄置

綠惜地球項目主任潘星宙表示，不少人認為紙巾會自然分解而隨處棄置，但不少紙巾品牌的賣點為其強韌度，甚至「濕水都唔爛」，落入自然環境後，要視乎天氣、濕度、紙巾厚度等，需數周至數月才完全分解。

潘續說，濕紙巾更屬難以分解的塑膠，也衍生生態及衞生問題。他建議遊人，如在郊野人有三急，附近沒有公廁，可在稍遠離步道及於河溪水源之隱蔽樹林，用樹枝挖一淺洞解決，完事後回填泥土，用後紙巾以膠袋收妥帶走。至於露營人士則可準備「便攜式廁所」，方便事後處理。

明日（5日）是清明節假期，環團調查亦發現，郊野公園找到的煙頭數量，僅次於紙巾。綠惜地球呼籲遊人避免在郊野吸煙，或自備便攜式煙灰盒帶走煙蒂。

調查發現郊野公園找到的煙頭數量僅次於紙巾，環團呼籲遊人避免在郊野吸煙，或自備便攜式煙灰盒帶走煙蒂。（綠惜地球提供）

行山可自備「郊野四寶」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，不少山徑是車輛較難前往，需清潔工步行遙遠山路為行山客善後，「我們去大自然欣賞美景，而非睇垃圾、紙巾花，應做到山野無痕」。環團認為，市民到郊區舒展筋骨緩解「抗疫疲勞」同時，可自備「郊野四寶」，包括水壺、毛巾、食物盒，以及裝載和帶走果皮、口罩等垃圾的小袋子，減少郊野垃圾。