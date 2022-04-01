禁飛令解除｜首班英國直航機抵港　市民狠批三個月停飛勞民傷財

港府取消九個國家禁飛令，相隔近三個月，再有英國航班抵港。有從英國回港的港人指，因禁飛令滯留外地多月，令他們多了額外支出，形容禁飛令「勞民傷財」。

今日乘坐英國直航到港的人，亦花上至少四小時才獲得核酸檢測陰性結果後，才可前往指定檢疫酒店。有港人表示又攰又餓。



從英國倫敦到港的航班CX238，原定今早11時55分到港，後延遲至下午約1時41分降落。直至下午5時半，才有零星該航班的乘客開始步出至專車等候區。

今年19歲的乘客李小姐在英國留學，自上年9月開學，一直未能回港探望家人，「新年都無返嚟。」她坦言禁飛令帶來不少麻煩，除了令她見不到家人、亦令她忙於搶機票。

她提到，在閘內要填寫健康申報表及做檢酸檢測，由飛機降落至完成所有程序、到等候區等專車，需時逾四小時，她坦言很疲累，但仍然為再次回到香港感開心。

無了期等待 增加五位數開支

另一位乘客陳先生則指，自己因探親前往英國，及後因禁飛令滯留當地，得悉港府取消禁飛令，他隨即上網訂機票回港。他亦提到，在閘內等候多時，感到非常肚餓。

陳先生續指，禁飛令勞民傷財，滯留外國影響到他的工作，「突然返唔到嚟，好似無了期咁等。」他提到，滯留英國令他多了五位數字以上的額外支出。

他希望政府是聽到大眾聲音，而不是單純為保香港金融地位、或外資而取消禁飛令。他續建議，熔斷機制可按地區來熔斷，如某地區的航班現一定數量個案便要熔斷，會較一下子熔斷一個國家的航班公平。

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轉機客藥物不足 要多花六萬元

除了直航航班，有不少在英港人選擇先到其他地方轉機回港。

蔡先生及蔡太太去年赴美參與兒子婚禮，原定今年1月回港，但因禁飛令滯留當地至3月，更因為滯留花多了六萬港元。蔡太續表示每次熔斷、機票就要重新預訂，令她相當緊張。

蔡先生更稱因為未能回港覆診，令他藥物不足，平時要食一粒半的藥量，要自行減至一粒。對於禁飛令帶來的不便，他說：「外地人被妖魔化，其實都好安全。」

乘坐英國直航到港的人，花上至少四小時才獲得核酸檢測陰性結果後。（江麗盈攝）

輾轉新加坡轉機

另一位從新加坡回港的港人何小姐則表示，去年11月到英國探親及遊玩，因為禁飛令，無法在英國乘坐直航航班回港。即使港府早前宣布取消禁飛令，何小姐亦未應在網上訂到機票及酒店，「（機票及酒店）撲來撲去她麻煩。」

何小姐其後決定到新加坡轉機回港。她坦言回港時間較原訂遲，亦多了額外洗費，但對當局安排並無太大不滿，「當送咗個旅行比我。」