都會大學部份行政部門搬往觀塘商廈　騰出本部空間作教研用途

香港都會大學校長林群聲今天（1日）上任一年，他於網上進行「會堂討論」時提及大學未來的發展方向，當中包括透過環球學術人才招聘計劃及中央學術人員基金，積極招攬世界級學者，提升教研質素；最新設立的學術人員發展基金，支持教學人員於本地或海外進行為期 12 個月或以下的學術活動。



為騰出更多空間作教研用途，大學已租用位於觀塘商廈部份單位，用作部份行政及支援部門的辦公室。



都會大學校長林群聲表示，積極招攬世界級學者，提升教研質素。

都大表示，校長林群聲上任以來，一直重視校內的溝通，經常透過正式及非正式渠道，與教職員、學生及校友見面，今日就透過「會堂討論」與300多名教職員進行交流。林校長回顧過去365天，充滿挑戰，由大學啟用新名稱，至各項發展計劃陸續推行，他感謝大學師生的付出及支持。

林校長表示，大學已租用位於觀塘的香港綠景NEO大廈的部份單位，用作部份行政及支援部門的辦公室，調遷計劃將有序地進行，不會影響學生的學習及恆常的教研活動。

未來大學策略性研究方向，他表示分別是數碼人文與文學、公共及社會政策、國際商務、企業責任營運、雙語教學、樂齡科技、環境科學、智慧城市，以及遙距創意教育。