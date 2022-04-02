陳茂波劏房派防疫包　麥美娟挨戶介紹：佢係派一萬蚊消費券嘅司長

政府今日起（2日）向全港家庭派發防疫服務包，工聯會立法會議員麥美娟聯同財政司司長陳茂波、以及葵青區民政專員鄭健，落區向劏房居民派發物資包。麥美娟逐家逐戶介紹陳茂波是派發1萬元消費券的司長，她形容市民聽到非常開心。陳茂波表示，很開心可以將物資包送給市民，物資包滿載中央和義工對香港的關愛。



陳茂波被傳媒問到，會否角逐下屆特首，落區是否為選舉造勢，他都沒有回應。麥美娟則說，現時有很多關特首人選的消息及揣測，有信心在「完善選舉制度」後能夠選出適合香港的特首，無論誰人擔任都是合適人選，期望新特首做好政府架構重組，加強能力應對公共衞生危機。



麥美娟大讚陳茂波「好勁」：行樓梯都不喘氣

麥美娟笑言早幾日做完包裝員，今日起則擔任快遞員，形容陳茂波和鄭健兩人是「星級快遞員」，又大讚陳茂波「好勁」，行樓梯都不喘氣。陳茂波說，派發物資期間，感受到鄰里間的關愛，劏房居民能講出左鄰右里動向，例如誰人去上班，誰人返了家鄉等，令人感動，並稱疫情的確為香港帶來挑戰，但只要大家團結一致，一定可以戰勝疫情。

陳茂波：消費券可用到10月底 唔使急慢慢用

麥美娟透露財爺落區大受歡迎，原來她每次向市民介紹財爺時，都會提及他是派發1萬元消費券的司長，市民聽到非常開心。陳茂波說，市民很快可以收到消費券，使用限期至10月底，有半年讓大家慢慢用，提醒市民毋須急於消費。他指，疫情仍然嚴峻，希望市民在復活節期間，遵守防疫措施，保障好自己和家人，希望疫情盡快過去，經濟快速復甦。

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特首司局長齊落區 林鄭預告上樓派、接觸基層

特首林鄭月娥下午由民政事務局署理局長陳積志陪同，落區派物資包，呼籲市民配合在本月8日至10日「全民快測」，又指有住戶人數超過4人，都特意向他們多派一個防疫包，亦有單位沒應門而留下補領信件。她今早在抗疫記招已預告會到訪三無大廈，表示希望藉機會接觸基層，又說不想只是到普通大廈「交到管理處就走得」。律政司司長鄭若驊則到訪新蒲崗協助分發，將物資包交給大廈管理處。