抗疫包｜600義工走訪觀塘3萬唐樓劏房戶　12歲女義工︰解悶兼助人

港府今日（2日）起向全港住戶派發抗疫服務包。當中，觀塘區有近32萬戶，今早有五六百名來自不同組織的義工，身穿保護裝備參與派發工作，首批對象是區內逾3萬戶居於單幢式樓房、舊式唐樓及劏房戶。



年僅12歲的女生阿澄，是觀塘區最年輕的義工。她說，疫情下長期留家太悶，做義工參與派發抗疫包既能幫人，同時能舒展筋骨，對能解悶兼助人感高興。另有參與派發抗疫包的義工也指，第五波疫情有不少長者離世，令人傷感，希望透過派發抗疫包，助香港走出疫情。



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義工阿澄今年12歲，學校因疫情暫停面授、加上今年提早放暑假，坊間亦無甚課餘活動可以參與，形容「成日留喺屋企好悶。」她續指，以往都有參與義工，偶爾會到唐樓為基層戶派物資，今次參與派抗疫包，正好可以「出嚟走動下，舒展筋骨。」

義工蔣女士︰傷感第五波多長者身故 望出一份力幫助他人

年逾50歲的蔣女士說，以往從未去過舊式唐樓做義工，本來有些擔心，但跟隨十多人的小隊出發，感到相當安心。她已完成疫苗接種，所以不擔心到劏房送抗疫包，會增加染疫風險。

蔣女士又說，眼見第五波疫情下很多長者染疫，甚至離世，感到很傷感。她又想到，如早年離世的父母若然在世，都會在疫情受影響，所以想做多些事幫助其他人。她指，除自己參與義工，亦找七位同事一齊加入，希望在疫情下出一分力。

康復者江女士︰當時有人幫我 𠵱家都想幫返人

約40歲的江女士則是康復者，今年2月中染疫，她說當時有組織為她送物資，現時康復亦想為人送物資，「當時有人幫我，𠵱家都想幫返人。」

江女士說，學生受疫情影響未能正常上課，很多人工作受影響，手停口停，希望疫情盡快好轉，生活回復正常。與江女士一同參與義工的莫女士補充，「有需要我哋就嚟幫手」，家人都支持她們來做義工。

康復劏房戶黃女士︰遲咗都無法

觀塘劏房戶黃女士任職清潔工，上月曾確診，到上周才復工。她收到抗疫包後說，第五波疫情之初，市民搶購快測包，雖然自己買得到，但花費不少錢，「60蚊一包，都幾貴。」她認為政府現時才派抗疫包「遲咗都無法」。由於現時上班前要做快測，抗疫包內有20個快測套裝，剛好合用。

另一位唐樓住戶吳先生則說，滿意政府安排，認為有人上門派物資是好事。但他認為，現時購買抗疫物資，如口罩及快測劑並無太大困難。反而是疫情爆發逾兩年，令從事地盤工的他工作銳減，是目前面對的最大困難。

立法會議員鄧家彪。（張浩維攝）

目標兩天內將抗疫包派到觀塘逾3萬唐樓及劏房戶手上

工聯會立法會議員鄧家彪指，今日在觀塘區有五六百名來自不同團體的義工，參與抗疫包派發，義工們都熱衷今次行動。

鄧說，觀塘區內有32萬住戶，當中七成屬公營房屋住戶、兩成屬私樓住戶，餘下的一成、即逾3萬戶是居於單幢式大廈或唐樓住戶，當中亦包括劏房戶，他們會嘗試在兩日內向這3萬戶派發抗疫包。

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張浩維攝：

1/觀塘區今早有五六百名來自不同組織的義工參與派發抗疫包。

2/義工著齊保護裝備。

3/區內有逾三萬戶人居於單幢式大廈或舊式康樓。

Video截圖：

4/江女士是康復者，今年2月中染疫，她說當時有組織為她送物資，現時康復亦想為人送物資。

5/阿澄指留家時間長會悶，今次參與派抗疫包正好可以走動，舒展根骨。