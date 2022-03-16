【速遞員】疫情嚴峻，多個網購平台人手不足，難以應付大量送貨需求。早前有順豐速遞員每日捱鬧壓力爆煲，對住客人爆喊。最近亦有港人網上控訴順豐速遞員於行人通道除下口罩進食，批評影響環境衛生。事件引起全港關注，有網民指責缺乏同理心，關注速遞員困境，湧至順豐專頁留言支持，亦有網民前往門市貼感謝信支持速遞員，展現「人間有愛」。

順豐速遞員街邊食飯網民力撐無問題 門外貼感謝信展現人間有愛

（Facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」）

最近有網民於Facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」發文，指自己於屋苑地面行人通道，目睹有順豐速遞員以手推車面作平台，除下口罩進食飯盒，批評影響環境衛生，並指：「在這疫情下罔顧他人！」更表示自己已向物業管理公司及屋苑保安公司投訴。

（Facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」）

貼文引起廣泛討論，網民卻一面倒支持速遞員，指責投稿港人缺乏同理心，轟：「人哋無時間要去呢啲地方食飯已經好慘！仲要投訴人哋！」、「人哋匿埋一邊坐低食飯都要投訴？」、「人地在街食飯仲驚、仲危險！為咗份工，用自已健康來搏！」有人指速遞員工作辛苦，在疫情下仍然堅守崗位，十分敬業，應該互相尊重，指：「無咗佢哋幫手，大家就無得網購得咁開心！」、「佢哋已經好辛苦，冒着危險都送貨。」

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事件發酵下，投稿港人隨即刪除貼文，惟相關貼文已在網路瘋傳。不少網民關注速遞員困境，湧至順豐官方專頁留言支持速遞員，希望順豐能體諒員工苦況，不要就投訴進行處分。

疫情嚴峻派送員拒上樓 網民怨派送員操守有問題

在嚴峻疫情下，確診人數不斷上升，順豐以外，HKTVmall等多個網購平台因人手不足，難以應付突如其來的龐大送貨需求，只能維持有限度派送服務。送貨速度多次延遲，據悉，多個網購平台均接獲大量投訴。

有網民於HKTVmall Facebook專頁留言，投訴HKTVmall安排混亂。事主稱自己大廈有確診個案，早前於HKTVmall下單購買小型商品時，派送員仍肯送貨，惟一次下單購買大型貨品，卻遭到派送員以「座樓有確診」為由拒絕送貨，在未告知顧客的情況下，向看更謊稱被要求將貨物隨手放置於大廈看更亭側。

（「HKTVmall」fb專頁圖片）

他指：「啲貨係路邊食塵都算，但曬住啲冰鮮食物真係好有問題」。雖明白疫情嚴重，未必次次送上門，但事主質疑「兩日送幾件細貨都有送上門」，今次送大批貨品卻遇到如此問題，認為HKTVmall政策混亂，更質疑派送員操守有問題：「又話幾難做都盡做嘅，我睇唔岀喎！貴公司嘅員工操守真係有問題，好影響商譽囉！」HKTVmall隨即回應事主已將客人情況轉交有關部門跟進及了解。

（HKTVmall FB截圖）

速遞員疫下慘況｜工作壓力大崩潰痛哭

除了有速遞員要在屋苑平台進食外、速遞員獲更多投訴外，早前亦有速遞員因工作壓力大增而崩潰痛哭。有港人於Facebook群組「馬鞍山之友」發文，表示早前透過網店購入防疫物品，但是卻遲遲未等到貨品送出，隨後致電負責速遞員了解狀況，卻意料不到該速遞員溝通過程中，竟然開始痛哭！

（圖片來源：順豐速運）

男速遞員於電話中哭訴，因應香港疫情，不少同事因感染病毒而未能上班，整個貨倉只有他一個人在奮戰。港人提及對話內容，稱「佢話已經盡曬力」，又表示，每日都會收到好多客人來電，指責仍然未收到貨物。他自問自己緊守崗位，但無人能明白他面前的苦況，直言「就快俾人逼死」。

（圖片來源：順豐速運）

對於速遞員在疫情下面對的種種慘況，不少市民都表示力撐。有從事速遞業的網民於Facebook群組「(香港)送餐/送貨員意見交流區」發文，指自己在送貨時見到有人於門外貼感謝信，指疫情嚴峻，為保障大家安全，讓速遞員將快遞放在門外地上，並感謝速遞員在疫情嚴重時仍然冒險工作。感謝信獲不少網民大讚，指該位客人十分有禮貌，更有網民指：「人間有愛！」

（FB @ (香港)送餐/送貨員意見交流區）

最近疫情嚴重，多個網購平台都難以應付突如其來的龐大送貨需求，多位緊守崗位的速遞員壓力爆煲，大家在網購時遇上送貨延遲，不妨理解速遞員，耐心等候貨件！