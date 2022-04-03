消費券｜限聚未除　市民即派即用難受惠　飲食業研加派現金券吸客

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政司司長陳茂波宣布，將於4月7日派發首期5,000元電子消費券。惟目前近日仍錄得過千宗確診個案，社交距離措施仍未放寬，香港餐飲聯業協會會長黃家和憂慮未能受益，估計只能獲得整體消費券的15%金額，相比去年減少一半，因此只能展望下期5,000元的消費券。

立法會批發及零售界議員邵家輝則估計，售賣日用品、食品及抗疫產品的商戶，最受惠於消費券。而近日市面人流上升，市民外出的信心明顯增強，商戶亦紛紛推出宣傳。



▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼



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料中下基層用以購買醫療用品

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時本港疫情嚴峻，消費券派發當日，食肆仍被禁止晚市堂食，根據政府所指，最快於4月21日才獲放寬，因此他預料，食肆在放寬前的收益將大幅下降。同時，市民的收入減少及失業率上升，他估計中下階層市民將多購買醫療用品，或光顧超市及街市，亦影響業界於消費券的得益。

憂「食水尾」損失60億 黃家和：今次無可能啦

黃稱，去年首次派發消費券，估計業界取得整體消費券三份一的金額，即約120億元；然而今次受社交距離措施影響，相信最多僅獲得15%的金額，相比去年減少一半，即約60億元。「今次嚟講，好明顯前期4月份冇可能攞到15%，可能係15%以內，始終擔心市民一下子用晒。」

業界部署推針對性優惠 展望第二期5000元消費券

黃相信，業界正在部署稍後獲放寬時，推出針對性的優惠以吸引顧客，例如使用消費券付款，額外獲得現金券，以延長消費券的效應。然而，目前業界已展望下一期5,000元消費券或於下半年派發，倘若屆時疫情回穩，中港恢復通關，根據去年12月業界回復九成生意的情況，相信有利年底的黃金時段，「年底再推出消費券係強心針。」

零售業料有人兩期消費券一併用 帶動大額消費

立法會批發及零售界議員邵家輝則表示，早前政界亦擔心四月份派發消費券時，疫情仍未緩和，市民不敢外出將「事倍功半」。然而政府當時回應指，希望市民能使用消費券購買日用品，因此業界亦明白稍後派發的消費券，目的為幫助市民日常生活。

邵亦指，業界於三月底發現市面人流上升，相信市民確診後帶有抗體，加上政府即將逐步放寬措施，因此外出的信心加強，商戶有見及此，亦隨即紛紛推出宣傳。「生意點都有少少改變，好過冇啦。」

邵估計，售賣日用品、食品及抗疫產品的商戶，最受惠於消費券。而首期5,000元消費券，可延至10月31日使用，他認為部份市民並非急用，或等待第二期消費券一併使用，對售賣高價貨品的商戶亦有幫助。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼

